50-летняя женщина запирается в спальне на тросовый замок из-за сексуального расстройства – фото

Она становится совсем другим человеком после того, как засыпает.
Британка страдает редкой болезнью сна, из-за которой ей приходится запираться ночью в своей комнате. Лорен Спенсер говорит, что она "становится совсем другим человеком, когда засыпает".
Об этом пишет Daily Star.
У 50-летней женщины диагностировали редкое расстройство сна, из-за которого она начинает заниматься сексом во сне. Ее муж, 52-летний Чарли, говорит, что когда Лорен спит, она прижимается к нему или пытается заняться сексом, поглаживая его.
Лорен приходится ставить на дверь тросовый замок, если она остается на ночь в другом месте: "Если бы я осталась в доме подруги и оказалась в постели с ее партнером, я уверена, что не пользовалась большой популярностью", — сказала мама двоих детей. "На самом деле я домосед, так что это не проблема, к счастью. Мы живем с мужем вдвоем, и он не жалуется. Моим дочерям 25 и 30 лет, и ни одна из них сейчас не живет со мной. Я ничего не помню и не осознаю после эпизода, поэтому это может сбивать с толку. Отсутствие контроля смущает, но к счастью, это случается не так часто, Чарли, конечно, хватается за возможность, и иногда дело прогрессирует.
Лорен диагностировали это состояние после визита к врачу в 2021 году. Сначала создатель контента и модель была озабочена тем, что у нее неврологическое заболевание, поскольку у нее тоже были проблемы с лунатизмом, разговорами во сне и иногда падение с постели.
Лорен приходится принимать особые меры предосторожности, если она остается на ночь, в частности загораживать двери спальни. Она сказала: "Я беру тросовый замок, чтобы обмотать его вокруг дверной ручки, если я остаюсь на ночь. Тогда я не могу открыть дверь во сне и зайти в чужую спальню. Обычно этого достаточно".
Лорен говорит, что эпизоды случаются чаще, когда она испытывает сильный стресс, но она не нашла фактора, который его вызывает. Кроме того, Лорен также утверждает, что вставала с кровати, чтобы убрать, а также посылала текстовые сообщения, но на следующее утро ничего не помнила об этом.
Поскольку это относительно неслыханно, она часто молчит о своем состоянии, но это вызывает интерес у ее друзей. Лорен добавила: "Я обычно не рассказываю людям о своем состоянии, потому что не хочу, чтобы они думали, что я сумасшедшая, а большинство людей об этом даже не слышали. Я рассказала об этом одной подруге, и ее муж поддержал меня, сказав, что не будет против, если у нее возникнет такая проблема. Думаю, было бы интересно наблюдать за тем, как я делаю то, чего не осознаю".
Напомним, суд запретил женщине заходить в комнату брата. Стало известно, что она делала по ночам в течение восьми лет.
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