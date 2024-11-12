50-летняя женщина запирается в спальне на тросовый замок из-за сексуального расстройства – фото

Британка страдает редкой болезнью сна, из-за которой ей приходится запираться ночью в своей комнате. Лорен Спенсер говорит, что она "становится совсем другим человеком, когда засыпает".

Об этом пишет Daily Star.

У 50-летней женщины диагностировали редкое расстройство сна, из-за которого она начинает заниматься сексом во сне. Ее муж, 52-летний Чарли, говорит, что когда Лорен спит, она прижимается к нему или пытается заняться сексом, поглаживая его.

Лорен приходится ставить на дверь тросовый замок, если она остается на ночь в другом месте: "Если бы я осталась в доме подруги и оказалась в постели с ее партнером, я уверена, что не пользовалась большой популярностью", — сказала мама двоих детей. "На самом деле я домосед, так что это не проблема, к счастью. Мы живем с мужем вдвоем, и он не жалуется. Моим дочерям 25 и 30 лет, и ни одна из них сейчас не живет со мной. Я ничего не помню и не осознаю после эпизода, поэтому это может сбивать с толку. Отсутствие контроля смущает, но к счастью, это случается не так часто, Чарли, конечно, хватается за возможность, и иногда дело прогрессирует.

Лорен Спенсер / Фото: Jam Press

Лорен диагностировали это состояние после визита к врачу в 2021 году. Сначала создатель контента и модель была озабочена тем, что у нее неврологическое заболевание, поскольку у нее тоже были проблемы с лунатизмом, разговорами во сне и иногда падение с постели.

Лорен приходится принимать особые меры предосторожности, если она остается на ночь, в частности загораживать двери спальни. Она сказала: "Я беру тросовый замок, чтобы обмотать его вокруг дверной ручки, если я остаюсь на ночь. Тогда я не могу открыть дверь во сне и зайти в чужую спальню. Обычно этого достаточно".

Лорен Спенсер / Фото: Jam Press

Лорен говорит, что эпизоды случаются чаще, когда она испытывает сильный стресс, но она не нашла фактора, который его вызывает. Кроме того, Лорен также утверждает, что вставала с кровати, чтобы убрать, а также посылала текстовые сообщения, но на следующее утро ничего не помнила об этом.

Поскольку это относительно неслыханно, она часто молчит о своем состоянии, но это вызывает интерес у ее друзей. Лорен добавила: "Я обычно не рассказываю людям о своем состоянии, потому что не хочу, чтобы они думали, что я сумасшедшая, а большинство людей об этом даже не слышали. Я рассказала об этом одной подруге, и ее муж поддержал меня, сказав, что не будет против, если у нее возникнет такая проблема. Думаю, было бы интересно наблюдать за тем, как я делаю то, чего не осознаю".

Лорен Спенсер / Фото: Jam Press

Напомним, суд запретил женщине заходить в комнату брата. Стало известно, что она делала по ночам в течение восьми лет.

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