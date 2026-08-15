500-килограммовый свадебный торт создавали четыре месяца: на нем 33 000 сахарных лепестков — фото

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Каталонский кондитер Марк Суарес представил одно из самых масштабных творений — свадебный торт весом около 500 килограммов, высотой 3,5 метра и шириной 1,8 метра.

Об этом пишет Oddity Central.

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Гигантский десерт украсили десятками тысяч лепестков из сахарной пасты, поэтому он больше напоминает музейный экспонат, чем традиционный свадебный торт.

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Суарес известен своими роскошными и сложными кондитерскими изделиями, однако этот заказ стал для него особенным даже по собственным меркам.

Заказ на создание необычного свадебного торта поступил от саудовской семьи. Будущие молодожены хотели, чтобы десерт стал главным украшением торжества, которое состоялось в Париже.

Приблизительно полтора месяца кондитер потратил только на разработку концепции. После этого начался еще более сложный этап — непосредственное создание конструкции, занявшего около четырех месяцев.

Обычно Суарес работает самостоятельно, но масштаб заказа заставил его обратиться за помощью к друзьям-кондитерам и их родственникам.

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Одной из сложнейших задач стало изготовление и установка 33 тысяч лепестков, которыми украсили огромный торт. Каждый из них нужно было создать, раскрасить, а затем аккуратно разместить на конструкции вместе с ветками и цветами.

«Семья, друзья и знакомые – все приложили усилия», – рассказал Суарес в эфире RAC1. «Обычно я работаю сам, но на этот раз заказ был настолько большим, что даже вместе с моими друзьями-кондитерами нам не хватило рабочих рук. Мне пришлось обратиться к матерям и родителям друзей, которые все приложили усилия, чтобы помочь мне изготовить 33 000 лепестков, раскрасить их и собрать вместе с ветками и цветами».

Торт Марка Суареса

В общей сложности на создание гигантского торта ушло около 1800 часов работы.

Презентация торта состоялась в Парижской опере Гарнье во время свадьбы саудовской пары. Молодожены решили не раскрывать своих имен.

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По словам Суареса, перед ним была поставлена задача создать не просто большой десерт. Молодожены хотели, чтобы торт соответствовал масштабу самого события и роскошному месту, где проходила свадьба.

«Хотели торт, который бы не выглядел как обычный торт, а скорее как своеобразный памятник, который чествовал бы это событие», — объяснил кондитер.

Именно поэтому Суарес отказался от традиционного подхода к свадебному торту и превратил его в масштабную декоративную композицию.

Однако больше удивляет другая деталь: несмотря на огромные размеры и вес конструкции, собственно съедобного торта в ней было совсем немного.

Суарес признался, что всего около 0,1% его творения составляет непосредственно торт. Остальная конструкция состоит из вручную вылепленного сахарного теста и белого шоколада.

Напомним, за четыре дня до свадьбы жених купил билет в один конец и скрылся.

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