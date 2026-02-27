5000 деталей и 22 вагоны: поезд стал самой длинной шоколадной скульптурой в истории — фото

Реклама

Мальтийский шоколатье Эндрю Фарругия вместе со своей командой установил новый мировой рекорд, создав самую длинную в мире шоколадную скульптуру – паровоз длиной 55,27 метра.

Рекорд официально зафиксировала Guinness World Records.

Над проектом работали около четырех месяцев, хотя этап планирования длился почти год. К созданию композиции присоединились студенты Мальтийского института туристических исследований.

Скульптура воспроизводит старинный паровой локомотив с 22 вагонами. Каждый вагон весил около 160 кг. В общей сложности команда изготовила около 5000 отдельных шоколадных деталей, в том числе около 180 колес только для вагонов. Все элементы вырезали или лепили вручную в Бергамо, после чего осторожно транспортировали в Милан для финальной сборки.

Шоколадный паровоз / © Guinness World Records

Шоколадный поезд презентовали в Милане накануне Зимних Олимпийских игр. По словам Фарругии, этот рекорд стал для него возможностью оставить наследство своему институту, стране и семье.

Шоколадный паровоз / © Guinness World Records

Длина скульптуры – 55,27 метра – превышает размеры стандартного олимпийского бассейна и почти соответствует размаху крыльев пассажирского самолета Boeing 747.

Шоколадный паровоз / © Guinness World Records

Впрочем, после нескольких недель пребывания под открытым небом шоколадная конструкция потеряла пригодность к потреблению. Часть скульптуры планируют переплавить для учебных целей, а другую использовать как корм для животных.

