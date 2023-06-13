51-летняя женщина решила быть в лучшей форме в своей жизни: как она теперь выглядит (фото)

Фанатка фитнеса Джейн Вудхед, полагавшая, что не сможет изменить свое тело на старости, продемонстрировала ошеломляющую трансформацию.

Об этом пишет dailystar.co.uk

51-летняя женщина потеряла более 10 килограммов с тех пор, как в январе поставила перед собой задачу быть в самой лучшей форме в своей жизни.

Джейн до похудения и тренировок:

Джейн Вудхед до похудения / Фото: dailystar.co.uk

Она похудела с 62 кг до 52 кг всего за пять месяцев, чтобы показать, чего можно добиться упорным трудом и дисциплиной.

Режим Джейн включает в себя семь дней в неделю строгой диеты с низким содержанием углеводов и ежедневные пробежки по 20 000 шагов.

Теперь она настолько удовлетворена результатами, что нацелилась на участие в конкурсе Мисс бикини.

Джейн Вудхед / Фото: Eddie Whitehead / SWNS

"Сейчас в 51 год я счастлива в своем теле, чем когда-либо. Я сделала это, потому что хотела поставить цель, хотела увидеть, что я могу сделать со своим телом в этом возрасте. Это дало мне такой уровень уверенности, о котором я никогда не мечтала. Это заставило меня чувствовать себя невероятно, у меня гораздо больше энергии, я стала более сосредоточенной и продуктивной", — поделилась женщина.

Вудхед просыпается в 4:30 утра каждый день и перед работой отрабатывает 45-минутную кардио-тренировку на стендмейстере в тренажерном зале.

Затем она возвращается в спортзал после работы и завершает часовую тренировку по тяжелой атлетике четыре раза в неделю с личным тренером.

Джейн Вудхед / Фото: Eddie Whitehead / SWNS

В рамках серьезной трансформации своей диеты Джейн урезала углеводы в дни, когда она не занимается тяжелой атлетикой, и следит за тем, чтобы она делала 20 000 шагов в день, чтобы сжигать калории, даже когда она не тренируется.

Хотя она никогда не ела много фастфуда, она полностью исключила его из своего рациона с января и даже отклоняла приглашение на общественные мероприятия, чтобы не есть вне дома.

Но она ежедневно позволяет себе 20 г темного шоколада с содержанием какао 70%.

Джейн добавила, что сейчас чувствует себя, будто ей 21 год.

Джейн Вудхед / Фото: Eddie Whitehead / SWNS

Напомним, мать троих детей похудела почти на 84 кг после веса более 136 кг. Она показала фото до и после, которые поражают.

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