52-летний турист два часа провел в больнице, где ему разрезали стальное кольцо на пенисе - фото

Турист, пытавшийся улучшить свое сексуальное удовольствие, получил боль вместо удовольствия.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Швейцарец по имени Урс надел на свой пенис стальное кольцо, которое в итоге застряло.

Пенис 52-летнего мужчины начал болеть и сильно отек, из-за чего он был вынужден срочно обратиться за медицинской помощью в Таиланде.

Больница Паттайи даже связалась со спасательной командой, чтобы та принесла инструмент для разрезания стали. Только так удалось срезать кольцо диаметром от шести до семи сантиметров.

Стальное кольцо / Фото: ThaiRath

Медикам понадобилось более двух часов, чтобы выполнить щекотливую процедуру.

Сейчас состояние мужчины и его интимного места после инцидента неизвестно.

Напомним, женщина помочилась в самолете перед пассажирами и членами экипажа. Она объяснила, зачем так поступила.

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