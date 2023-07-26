52-летний турист два часа провел в больнице, где ему разрезали стальное кольцо на пенисе - фото

Он хотел развлечься.
Турист, пытавшийся улучшить свое сексуальное удовольствие, получил боль вместо удовольствия.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Швейцарец по имени Урс надел на свой пенис стальное кольцо, которое в итоге застряло.
Пенис 52-летнего мужчины начал болеть и сильно отек, из-за чего он был вынужден срочно обратиться за медицинской помощью в Таиланде.
Больница Паттайи даже связалась со спасательной командой, чтобы та принесла инструмент для разрезания стали. Только так удалось срезать кольцо диаметром от шести до семи сантиметров.
Медикам понадобилось более двух часов, чтобы выполнить щекотливую процедуру.
Сейчас состояние мужчины и его интимного места после инцидента неизвестно.
Напомним, женщина помочилась в самолете перед пассажирами и членами экипажа. Она объяснила, зачем так поступила.
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