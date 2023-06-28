52-летняя женщина похудела более чем на 80 кг ради годовщины брака: разница ошеломляет (фото)

52-летняя женщина ошарашила невероятным похудением на 82 килограмма.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Эмма Фордер раньше весила 148 килограмм. В самый трудный период у нее был преддиабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и она не чувствовала себя "самой собой".

Эмма сказала: "У меня не было в доме зеркал во весь рост — только маленькие, чтобы я могла видеть только свое лицо и волосы. Я также пряталась за фотографиями, чтобы все могли видеть только мою голову. Вот насколько вес контролировал мою жизнь".

Эмма Фордер до похудения / Фото: Weight Loss Riga

Ее самым большим соблазном в пище были шоколад, пиво, вино, пирожные и жареный цыпленок. Она пробовала множество методов и диет, чтобы похудеть, но ни один из них не работал в долгосрочной перспективе.

Увидев, какой успешной оказалась операция снижения веса, проведенная ее подругой, она решила сама прибегнуть к этой процедуре.

В июле в 2021 году женщина отправилась в Латвию на бариатрическую операцию. Сейчас вес Эммы – 66 кило.

Эмма Фордер после похудения / Фото: Weight Loss Riga

Она призналась, что худела, чтобы 4 июля отпраздновать 25-летие свадьбы со своим мужем Робом, спустившись по горнолыжному склону.

"Одна вещь, которую я всегда хотела сделать, это зиплайн с моим мужем, но я была больше максимального веса, и это было просто невозможно. Мой муж и я собираемся отпраздновать нашу 25-ю годовщину свадьбы, наконец, отправившись в приключение на зиплайне, и это будет хорошим способом отметить, как далеко мы продвинулись в моем путешествии по снижению веса", — поделилась она.

Женщина похудела более чем на 80 кг / Фото: Weight Loss Riga

Напомним, британские супруги Марк и Сара Смит похудели на 45 кг и спасли свой брак. Пара полностью изменила свою жизнь.

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