54-летний мужчина засунул в уретру пинцет: чем это закончилось — фото

Для многих медиков чужеродные предметы в половых органах пациентов, пожалуй, уже не редкость. Так, два года назад из вагины бабушки доставали картошку, о которой она забыла, а в прошлом году пенсионер засунул в уретру несколько батареек. Теперь врачи удивили новым случаем, произошедшим в Индонезии.

54-летний мужчина засунул себе в уретру пинцет и не смог его вытащить. Об этом сообщает Need To Know.

Хотя пациент и мог мочиться, предмет создал определенные проблемы, поэтому он обратился в больницу, где шокировал медиков. Физическое освидетельствование показало, что кончик пинцета торчал из пениса мужчины. Это заставляло его кричать от боли всякий раз, когда он шел в туалет.

В больнице медики нажали на основу пениса мужчины, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение пинцета внутрь, а затем под анестезией удалили его. Хотя разрез был необходим, извлечение объекта частично облегчила сама рана.

Мужчина засунул в уретру пинцет / Фото: International Journal of Surgery Case Reports

В тематическом исследовании отмечается: "Ранения уретры никогда не опасно для жизни, но если их не лечить, они могут привести к значительной заболеваемости. Введение постороннего предмета является распространенной практикой самоповреждения".

После сложного удаления мужчина получил указания по дальнейшему лечению.

