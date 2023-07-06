54-летняя фанатка Барби показала, как живет в доме своей мечты, где все розовое – фото

Она с детства мечтала жить в мире Барби.
Бабушка из США наконец-то осуществила свою мечту и теперь живет как Барби в розовом доме с универсальным гардеробом.
Об этом пишет nypost.com.
54-летняя Дэне Даниэльс всю жизнь любила эту куклу и играла ею, пока другие дети не начали травить ее за то, что она "слишком старая" для этого. В течение многих лет она чувствовала, что прячет свое "настоящее я", скрывая любовь к Барби, чтобы придерживаться ожиданий общественности.
Но женщине это надоело, поэтому летом в 2021 году она переделала свой дом на розовый.
Она покрасила не только дом, но и всю одежду разными оттенками розового цвета, от цвета розы до фиолетового. Мебель и декор также розовые, как и ее автомобиль.
Она не против того, чтобы обрести любовь, но отсутствие мужчин в ее жизни позволяет ей "проявить себя больше". Она считает, что женщины должны "найти другого мужчину", если они не смогут полностью проявить себя с ним.
"Некоторые женщины говорят: "Если бы у меня не было мужчины, я бы это сделала". Я думаю, что им нужен другой мужчина", — сказала она. "Не поймите меня неправильно – я за компромисс – но этот дом не для мужчины, и это намеренно. У меня нет бойфренда. Я думаю, что это означает, что я могу выразить себя больше. Когда я переехала в дом, я встретила одного мужчину, но сразу решила, что он не будет жить со мной. Я жила всю свою жизнь, чтобы угодить другим, и решила, что пора угодить себе".
Даниэльс сказала, что если женщина хочет прожить жизнь Барби, она не должна разрешать никому сдерживать ее.
"Вы должны просто следовать за своим сердцем. Начинайте постепенно. Начните носить розовую одежду или добавьте больше розового в одну комнату за один раз", — посоветовала она.
Соседи Дэне называют ее Барби. Женщину тоже знают все в местных супермаркетах.
На Хэллоуин фанатка куклы позволяет детям заходить к ней домой.
"Маленькие девочки сходят с ума. Я думаю, что это для них достаточно магически, поэтому я позволяю им войти и получить розовые конфеты и закуски", — сказала она.
Даниэльс также призналась, что не может дождаться, когда Барби "оживет" в будущем фильме с участием Марго Робби в главной роли.
Напомним, 61-летний мужчина продает все имущество ради воплощения мечты. Сколько стоит "его жизнь".
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