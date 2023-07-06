54-летняя фанатка Барби показала, как живет в доме своей мечты, где все розовое – фото

Бабушка из США наконец-то осуществила свою мечту и теперь живет как Барби в розовом доме с универсальным гардеробом.

Об этом пишет nypost.com.

54-летняя Дэне Даниэльс всю жизнь любила эту куклу и играла ею, пока другие дети не начали травить ее за то, что она "слишком старая" для этого. В течение многих лет она чувствовала, что прячет свое "настоящее я", скрывая любовь к Барби, чтобы придерживаться ожиданий общественности.

Но женщине это надоело, поэтому летом в 2021 году она переделала свой дом на розовый.

Дэне Даниэльс переделала свой дом в 2021 году / Фото: Kennedy News and Media

Дом Барби / Фото: Kennedy News and Media

Она покрасила не только дом, но и всю одежду разными оттенками розового цвета, от цвета розы до фиолетового. Мебель и декор также розовые, как и ее автомобиль.

В доме все розовое / Фото: Kennedy News and Media

Розовый дом / Фото: Kennedy News and Media

Она не против того, чтобы обрести любовь, но отсутствие мужчин в ее жизни позволяет ей "проявить себя больше". Она считает, что женщины должны "найти другого мужчину", если они не смогут полностью проявить себя с ним.

Дэне Даниэльс / Фото: Kennedy News and Media

"Некоторые женщины говорят: "Если бы у меня не было мужчины, я бы это сделала". Я думаю, что им нужен другой мужчина", — сказала она. "Не поймите меня неправильно – я за компромисс – но этот дом не для мужчины, и это намеренно. У меня нет бойфренда. Я думаю, что это означает, что я могу выразить себя больше. Когда я переехала в дом, я встретила одного мужчину, но сразу решила, что он не будет жить со мной. Я жила всю свою жизнь, чтобы угодить другим, и решила, что пора угодить себе".

Кухонные принадлежности женщины также розовые / Фото: Kennedy News and Media

Даниэльс сказала, что если женщина хочет прожить жизнь Барби, она не должна разрешать никому сдерживать ее.

"Вы должны просто следовать за своим сердцем. Начинайте постепенно. Начните носить розовую одежду или добавьте больше розового в одну комнату за один раз", — посоветовала она.

Дэне Даниэльс / Фото: Kennedy News and Media

Соседи Дэне называют ее Барби. Женщину тоже знают все в местных супермаркетах.

Дэне Даниэльс / Фото: Kennedy News and Media

На Хэллоуин фанатка куклы позволяет детям заходить к ней домой.

Дэне Даниэльс / Фото: Kennedy News and Media

"Маленькие девочки сходят с ума. Я думаю, что это для них достаточно магически, поэтому я позволяю им войти и получить розовые конфеты и закуски", — сказала она.

Даниэльс также призналась, что не может дождаться, когда Барби "оживет" в будущем фильме с участием Марго Робби в главной роли.

Напомним, 61-летний мужчина продает все имущество ради воплощения мечты. Сколько стоит "его жизнь".

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