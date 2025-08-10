55-летний мужчина сбежал с невестой несовершеннолетнего сына и женился на ней: фото пары

Свадебные кольца / © Unsplash

В селе Баннагали, штат Уттар-Прадеш, Индия, 55-летний мужчина шокировал свою семью, женившись на женщине, которая должна была пожениться с его сыном.

Об этом пишет Times of India.

Отец шестерых детей Шакил сбежал с 22-летней жительницей соседнего села Аешой. По словам Шаббаны, жены Шакила, он настаивал на браке их 17-летнего сына Амана с Аешой, несмотря на ее протесты по финансовым причинам и молодой возраст сына. Однако, несмотря на сопротивление Шаббаны и Амана, он оставался непоколебимым в браке, пока однажды не позвонил из Дели, чтобы сообщить семье, что сам женился на Аеше.

«Женщина, которая должна была стать моей невесткой, теперь стала женой моего мужа», — отметила Шаббана в интервью индийским журналистам.

Шакил и Аеша

Как сообщается, Шакил часто посещал Аешу под предлогом подготовки к свадьбе, но его жена утверждает, что с самого начала подозревать их роман. Однако когда она спросила об этом своего мужа, он якобы ответил словесными и даже физическими обидами. Однако женщина продолжала собирать доказательства, и когда она показала Аману текстовые сообщения между Шакилом и Аешой, 17-летний парень сказал отцу, что свадьба отменена.

Впоследствии, после отъезда в Дели по делам, 55-летний мужчина позвонил семье, чтобы сообщить, что женился на Аеше, невесте своего сына. Он не сказал им, что взял семейные сбережения, более 200 000 рупий (2400 долларов) и драгоценности. За кражу предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, но местная полиция сообщила, что официальная жалоба не подана, поэтому они не могут принять никаких мер против Шакила.

