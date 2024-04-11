55-летняя актриса забеременела от 24-летнего любимого, который в детстве смотрел на нее по ТВ

Известная колумбийская актриса Алина Лосано заявила, что забеременела от своего мужа Джима Веласкеса, младшего на 31 год.

Пара поженилась в сентябре в 2023 году.

На прошлой неделе влюбленные шокировали фолловеров, обнародовав результаты теста на беременность.

Алина Лосано и Джим Веласкес / Фото: instagram.com/lozanoalina

Впрочем, пользователи были убеждены, что это шутка, отметив, что "не бывает детей во время менопаузы".

На днях Лосано и Веласкес записали видео и продемонстрировали положительный результат теста. Джим, в детстве смотревший на Алину по ТВ, сказал: "Мы сняли это видео, потому что нас засыпали комментариями о том, что мы купили этот тест на беременность".

Лозано перебила его и саркастически согласилась с их подписчиками, указывая, что они приобрели тест "на черном рынке во время контрабанды положительных тестов".

Впоследствии пара подошла к камере и показала зрителям тест-полоску крупным планом.

"Довольно! В конце концов, зачем мы это делаем?" – сказала актриса, передает Daily Mail. "Мы делимся хорошими, прекрасными новостями для людей, которые нас любят. А те, кто нас не любит, не следите за нами, не смотрите на нас. Я уже устала от этой съемки. Мне это уже надоело, я не должна объяснять свою жизнь".

Вскоре пара опубликовала еще одно видео, в котором Веласкес утверждает, что они потратили на беременность 100 миллионов песо, то есть чуть больше $26 000.

Со своей стороны Алина объяснила, как она забеременела, несмотря на то, что находилась на стадии менопаузы.

"Есть люди, которые говорили нам, что мы дураки, они считают нас глупыми", — сказала она. "Женщина в менопаузе не может забеременеть естественным путем, но ей так кажется. Конечно, это очень тяжело, потому что яйцеклеток нет, но с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, оплодотворения, это вполне возможно, и миллионы женщин в мире это делают. Итак, когда женщина в менопаузе больше не имеет яйцеклеток, она должна найти донора яйцеклеток и пройти весь этот процесс, который, ну, долгий. Мы делаем это уже давно".

Лозано отметила, что процесс был "сложным" и что она узнала о своей беременности после третьего теста.

"Я хочу мотивировать всех женщин, которые хотят забеременеть в этом возрасте", – сказала она.

Свадьба Лосано и Веласкеса / Фото: instagram.com/lozanoalina

Лосано снялась в более чем 40 мыльных операх и сериалах в Колумбии, а ранее была замужем за кубинским актером Михаилом Мулкаем.

По данным Health.com, вероятность забеременеть в возрасте 30 лет снижается. Большинство женщин достигают менопаузы в возрасте от 45 до 55 лет, хотя она может наступить гораздо раньше или позже. Во время менопаузы тем, кто все еще хочет забеременеть, рекомендуется поговорить с врачом.

Такие женщины, как Лозано, могут забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Люди в постменопаузе могут использовать собственные яйцеклетки или эмбрионы, если они были предварительно заморожены или использовать донорские яйцеклетки. Процесс ЭКО содержит слияние яйцеклетки со сперматозоидом. После оплодотворения эмбрион переносится в матку.

Напомним, сиамская близняшка рассказала об отношениях со своим бойфрендом. Пара вместе почти четыре года.

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