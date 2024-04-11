55-летняя актриса забеременела от 24-летнего любимого, который в детстве смотрел на нее по ТВ

Она прибегла к ЭКО.
Известная колумбийская актриса Алина Лосано заявила, что забеременела от своего мужа Джима Веласкеса, младшего на 31 год.
Пара поженилась в сентябре в 2023 году.
На прошлой неделе влюбленные шокировали фолловеров, обнародовав результаты теста на беременность.
Впрочем, пользователи были убеждены, что это шутка, отметив, что "не бывает детей во время менопаузы".
На днях Лосано и Веласкес записали видео и продемонстрировали положительный результат теста. Джим, в детстве смотревший на Алину по ТВ, сказал: "Мы сняли это видео, потому что нас засыпали комментариями о том, что мы купили этот тест на беременность".
Лозано перебила его и саркастически согласилась с их подписчиками, указывая, что они приобрели тест "на черном рынке во время контрабанды положительных тестов".
Впоследствии пара подошла к камере и показала зрителям тест-полоску крупным планом.
"Довольно! В конце концов, зачем мы это делаем?" – сказала актриса, передает Daily Mail. "Мы делимся хорошими, прекрасными новостями для людей, которые нас любят. А те, кто нас не любит, не следите за нами, не смотрите на нас. Я уже устала от этой съемки. Мне это уже надоело, я не должна объяснять свою жизнь".
Вскоре пара опубликовала еще одно видео, в котором Веласкес утверждает, что они потратили на беременность 100 миллионов песо, то есть чуть больше $26 000.
Со своей стороны Алина объяснила, как она забеременела, несмотря на то, что находилась на стадии менопаузы.
"Есть люди, которые говорили нам, что мы дураки, они считают нас глупыми", — сказала она. "Женщина в менопаузе не может забеременеть естественным путем, но ей так кажется. Конечно, это очень тяжело, потому что яйцеклеток нет, но с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, оплодотворения, это вполне возможно, и миллионы женщин в мире это делают. Итак, когда женщина в менопаузе больше не имеет яйцеклеток, она должна найти донора яйцеклеток и пройти весь этот процесс, который, ну, долгий. Мы делаем это уже давно".
Лозано отметила, что процесс был "сложным" и что она узнала о своей беременности после третьего теста.
"Я хочу мотивировать всех женщин, которые хотят забеременеть в этом возрасте", – сказала она.
Лосано снялась в более чем 40 мыльных операх и сериалах в Колумбии, а ранее была замужем за кубинским актером Михаилом Мулкаем.
По данным Health.com, вероятность забеременеть в возрасте 30 лет снижается. Большинство женщин достигают менопаузы в возрасте от 45 до 55 лет, хотя она может наступить гораздо раньше или позже. Во время менопаузы тем, кто все еще хочет забеременеть, рекомендуется поговорить с врачом.
Такие женщины, как Лозано, могут забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Люди в постменопаузе могут использовать собственные яйцеклетки или эмбрионы, если они были предварительно заморожены или использовать донорские яйцеклетки. Процесс ЭКО содержит слияние яйцеклетки со сперматозоидом. После оплодотворения эмбрион переносится в матку.
Напомним, сиамская близняшка рассказала об отношениях со своим бойфрендом. Пара вместе почти четыре года.
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