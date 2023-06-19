55-летняя женщина после двух разводов решила измениться и шокировала фигурой в бикини (фото, видео)

Канадка Нинетт Лонгсворт ошарашила, как на нее повлияли два развода.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

55-летняя женщина была большой поклонницей фитнеса с детства, когда росла с четырьмя братьями. Ей всегда нравилось поднимать тяжесть, но ее страсть возросла после того, как она развелась со своим бывшим мужем около пяти лет назад. Пара была в браке 31 год.

Вскоре она снова вышла замуж, но счастье продолжалось недолго.

"Сейчас я не в отношениях. Я разорвала 31-летние отношения около 4,5 лет назад и с тех пор снова вышла замуж, но брак длился менее двух месяцев. В этих отношениях я даже уехала из страны, отдала все, чтобы быть с этим мужчиной", – поделилась она.

После этого мама троих детей решила просто сосредоточиться на себе, чтобы исцелить душевные раны.

Нинетт Лонгсворт в 37 и 52 года / Фото: instagram.com/ms_ninette

"Я сосредоточилась на том, чтобы быть лучшей версией себя, как это возможно. Мне становится одиноко, но в глубине души я знаю, что лучше быть одной, чем с кем-то, кто не привнесет ничего в мою жизнь", — отметила Лонгсворт.

Пытаясь отвлечься, Нинетт вспомнила, как фитнес был для нее терапией. Теперь она поднимает тяжелые вещи, когда становится сложно морально.

"Когда мой мир в хаосе и переворачивается с ног на голову, я перехожу к тренировкам. Это заставляет меня чувствовать себя сильной как ментально, так и физически, заставляет меня чувствовать контроль там, где я не контролирую. Мне так приятно выполнять работу, и мое тело является ее отражением. Я хорошо выгляжу!" – поделилась она.

Нинетт Лонгсворт / Фото: instagram.com/ms_ninette

Сейчас 55-летнюю бабушку путают с 20-летней девушкой.

Нинетт Лонгсворт / Фото: instagram.com/ms_ninette

Когда Нинетт хочет проветрить голову, она берет вес и выполняет пять подходов приседаний с весом 84 кг.

Сейчас она работает личной тренершей, но до этого была в индустрии моды. Среди ее хобби чтение, садоводство, путешествия и наслаждение хорошей едой.

Нинетт Лонгсворт / Фото: instagram.com/ms_ninette

Напомним, 51-летняя женщина решила быть в самой лучшей форме в своей жизни. Она похудела на 10 кг и подтянула фигуру.

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