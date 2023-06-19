55-летняя женщина после двух разводов решила измениться и шокировала фигурой в бикини (фото, видео)

Она занимается пауэрлифтингом.
Канадка Нинетт Лонгсворт ошарашила, как на нее повлияли два развода.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
55-летняя женщина была большой поклонницей фитнеса с детства, когда росла с четырьмя братьями. Ей всегда нравилось поднимать тяжесть, но ее страсть возросла после того, как она развелась со своим бывшим мужем около пяти лет назад. Пара была в браке 31 год.
Вскоре она снова вышла замуж, но счастье продолжалось недолго.
"Сейчас я не в отношениях. Я разорвала 31-летние отношения около 4,5 лет назад и с тех пор снова вышла замуж, но брак длился менее двух месяцев. В этих отношениях я даже уехала из страны, отдала все, чтобы быть с этим мужчиной", – поделилась она.
После этого мама троих детей решила просто сосредоточиться на себе, чтобы исцелить душевные раны.
"Я сосредоточилась на том, чтобы быть лучшей версией себя, как это возможно. Мне становится одиноко, но в глубине души я знаю, что лучше быть одной, чем с кем-то, кто не привнесет ничего в мою жизнь", — отметила Лонгсворт.
Пытаясь отвлечься, Нинетт вспомнила, как фитнес был для нее терапией. Теперь она поднимает тяжелые вещи, когда становится сложно морально.
"Когда мой мир в хаосе и переворачивается с ног на голову, я перехожу к тренировкам. Это заставляет меня чувствовать себя сильной как ментально, так и физически, заставляет меня чувствовать контроль там, где я не контролирую. Мне так приятно выполнять работу, и мое тело является ее отражением. Я хорошо выгляжу!" – поделилась она.
Сейчас 55-летнюю бабушку путают с 20-летней девушкой.
Когда Нинетт хочет проветрить голову, она берет вес и выполняет пять подходов приседаний с весом 84 кг.
Сейчас она работает личной тренершей, но до этого была в индустрии моды. Среди ее хобби чтение, садоводство, путешествия и наслаждение хорошей едой.
Напомним, 51-летняя женщина решила быть в самой лучшей форме в своей жизни. Она похудела на 10 кг и подтянула фигуру.
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