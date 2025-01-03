55-летняя женщина в течение года каждый день пробегала полный марафон: как ей это удалось (фото)

55-летняя Хильде Досогне из Бельгии недавно установила новый мировой рекорд по количеству марафонов подряд, пробежав 366 полных марафонов (более 15 км) в 2024 году.

Об этом сообщает Running Magazine.

30 мая в 2024 году Хильде уже побила мировой рекорд среди женщин по количеству марафонов подряд – 150, установленный Эрханой Мюррей Бартлетт – но она не переставала бежать до 31 декабря, когда зафиксировала свой 366 полный марафон за год. Это монументальное достижение, сравнимое с рекордом в мужской категории, установленным в 2023 году бразильским бегуном Уго Фариасом, который также пробежал 366 марафонов.

Пробегать 42,195 км в день, ежедневно, в течение года – это невероятная нагрузка на организм, но хотя Хильде приходилось преодолевать усталость и бурсит (болезненное воспаление суставов), она утверждает, что самым сложным испытанием для нее было психологическое напряжение, связанное с необходимостью ежедневно появляться на стартовой линии.

"Психологически я недооценила это", – сказала Хильде о вызове. "К этому труднее подготовиться. Я начинала каждый марафон в согласованное время, чтобы люди всегда знали, когда они могут присоединиться к моему забегу. Конечно, это не оставляет много места для гибкости. Ты всегда должен быть на месте: в темноте, в холоде, под дождем, в любую погоду. Ощущение свободы во время бега полностью исчезло".

Хильде Досогне / Фото: instagram.com/marathonwoman366

Большинство своих марафонов Хильде пробегала вокруг Watersportbaan, большого гребного тренировочного комплекса в Генте, пробегая 8 кругов по 5 км каждый раз, с дополнительными 2,5 километрами, чтобы достичь 42,195 км. На практике она всегда бежала до тех пор, пока ее GPS-часы не показывали 42,5 км, чтобы быть уверенной. Подсчитано, что 55-летняя бельгийка пробежала не менее 2 000 кругов вокруг Watersportbaan в прошлом году.

Интересно, что Досогне весь год работала неполный рабочий день, рано вставала на работу и бегала около четырех часов ежедневно, прежде чем вернуться домой. Это истощало ее энергию, но она разработала план вместе с диетологом, чтобы убедиться, что у ее тела есть необходимые ресурсы, чтобы выдержать это. На завтрак она ела блины с дополнительным протеиновым порошком, добавленным в тесто, во время ежедневных марафонов употребляла энергетические гели, после них выпивала восстановительный коктейль, вечером съедала бутерброд и ужинала теплой пищей.

"К счастью, организм быстро адаптируется. К примеру, во время моих первых марафонов мне все еще приходилось принимать 7 гелей, постепенно мне было достаточно 5 на марафон", — рассказала она.

Хильде Досогне / Фото: instagram.com/marathonwoman366

55-летняя бегунья ежемесячно меняла две пары кроссовок и очень полагалась на компрессионные носки, чтобы предотвратить накопление молочной кислоты в икроножных мышцах. Было несколько случаев, когда Хильде приходилось буквально ползти и продолжать бег после нескольких падений, но самый тяжелый момент наступил однажды, когда она упала после пробежки около 25 км и испугалась, что сломала палец. Она поспешила в больницу, чтобы ее обследовали, а затем пробежала полные 42,195 км, чтобы убедиться, что попытка установить рекорд все еще действительна. В результате она пробежала 69 км в тот день.

Помимо установки нового мирового рекорда для женщин, Хильде Досогне также удалось собрать более 65 000 евро благодаря пожертвованиям для некоммерческой организации BIG Against Breast Cancer. Говоря о своем достижении, 55-летняя спортсменка отметила, что хотела бы, чтобы ее рекорд "считали не ярким примером здорового образа жизни, а примером личной настойчивости".

Напомним, 88-летний пенсионер пробежал 42-километровый марафон и побил свой рекорд. Он доказывает, что возраст – это только цифра.

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