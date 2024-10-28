5500 полностью обнаженных людей собрались на мосту: зачем они это сделали (фото)

Тысячи мужчин и женщин разделись догола на культовом мосту Стори-Бридж в Брисбене, Австралия.

Об этом сообщает ABC.

Они приняли участие в драматической художественной фотосессии нью-йоркского художника Спенсера Туника.

Событие произошло в воскресенье, 27 октября, в рамках фестиваля Melt Festival, посвященного квир- и ЛГБТ-культуре.

Все началось с одной фигуры, которая шла вперед, а затем тысячи обнаженных тел медленно двигались по мосту, когда первые лучи света упали на стальные балки. После этого 5500-тысячная толпа легла на землю.

Голые люди на мосту Стори-Бридж / Фото: instagram.com/spencertunick

"Все, о чем я могла думать, это о том, как холодно, потому что шел дождь", – рассказала одна из участниц Аларна Ходжес. "Бетон замерзал. Потом они заставили нас перевернуться на бок... Это было очень интересно, когда твое лицо сталкивалось с задницей другого человека".

Туник сказал, что хотя люди приехали из Сиднея и Юго-Восточной Азии, чтобы стать частью исторической фотографии, толпа преимущественно состояла из жителей Брисбена.

Спенсер фотографирует людей в обнаженном виде по всему миру уже 30 лет. Эта серия работ, созданная в Брисбене под названием RISING TIDE, посвящена этой годовщине.

Напомним, певица на церемонии продемонстрировала обнаженную грудь и показала непристойный жест. 28-летняя Реми Вулф в провокационном образе появилась на мероприятии.

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