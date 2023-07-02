56-летний миллионер в 27-й раз провалил вступительный экзамен в университет

Он признался, что попытается последний раз в следующем году.

Мужчина из Китая в 27-й раз попытался сдать экзамен для поступления в университет и снова потерпел неудачу.

Об этом пишет bbc.com.

56-летний Лян Ши, уже имеющий миллионное состояние, всегда мечтал поступить в престижный ВУЗ и стать "интеллектуалом".

После неудачной первой попытки в 1983 году, когда ему было 16, он работал на разных работах, но продолжал подавать заявки каждый год до 1992 года.

После того как в том же году фабрика, на которой он работал, обанкротилась, в середине 1990-х годов Лян открыл собственный бизнес по оптовой торговле древесиной.

Вскоре он стал намного более успешным бизнесменом, чем студент: за год он заработал миллион юаней, а затем открыл бизнес по производству строительных материалов.

Но в 2001 году, когда китайское правительство отменило возрастное ограничение для Гаокао, он снова начал свое образование. Он пропустил ежегодные экзамены только из-за плохого состояния здоровья или плотного рабочего графика.

По его словам, с годами причина его непрерывных попыток изменилась по изменению своей судьбы на нежелание сдаваться.

"Мне очень жаль, если вы не пойдете в колледж, ваша жизнь не будет полной без высшего образования", — сказал он местному изданию The Papers в 2014 году.

7 июня в этом году он снова отправился в тестовый центр, чтобы сдать экзамены.

Известный как "противник Гаокао №1", он воздерживался от алкоголя и игры в маджонг, чтобы сосредоточиться на учебе.

В пятницу Ши узнал, что набрал лишь 424 балла из 750. Оценка на 34 балла меньше базового уровня, необходимого для поступления в любой университет Китая.

Также читайте В МВД анонсировали изменения в экзаменах на водительское удостоверение

Экзамен Гаокао проверяет выпускников средних школ по китайскому языку, математике и английскому языку, а также по другим естественным или гуманитарным предметам по их выбору.

Лян сказал, что, в отличие от предыдущих лет, он начинает чувствовать себя побежденным.

"Я размышлял, стоит ли мне продолжать", — сказал он Tianmu News. "Может быть, мне действительно нужно подумать о себе".

В другом интервью сычуаньскому изданию Лян выразил дополнительные сомнения.

"Возможно, я сдамся в следующем году", — сказал он. "Если я поеду на него в следующем году, я откажусь от своей фамилии Лян, если терплю неудачу".

Напомним, в США отец подарил сыну на выпускной выигрышный лотерейный билет. Стало известно, на какую сумму он разбогател.

Читайте также: