56-летний мужчина засунул себе в анус кокос: чем это закончилось (фото)

Медик, удаливший из прямой кишки китайца 20-сантиметровый включенный вибратор, рассказал, что у него было немало подобных случаев. В частности, он вспомнил, когда в заднем проходе 56-летнего мужчины застрял кокосовый орех.

Об этом пишет NTK.

Инцидент произошел еще в прошлом году. 56-летний тайванец страдал запором и не мог даже помочиться, но ждал два дня, прежде чем обратился за помощью к медикам. После осмотра сканирования показало, что кокос застрял в его прямой кишке, сжимая уретру и мешая мочеиспусканию.

Рентгеновский снимок тайванца/Фото: ViralPress

На спасение пришел доктор Чен Чжии. Несмотря на использование различных инструментов и даже надевание перчаток, чтобы вручную вытащить кокос, он оказался "крепким орешком", который невозможно расколоть. В конце концов у доктора Чена не было другого выбора, кроме как сделать вскрытие, чтобы извлечь кокосовый орех. Он был длиной 9 см, пишет Daily Mail.

Кокос был длиной 9 см / Фото: ViralPress

Доктор Чен призывает тех, кто ищет сексуального удовольствия, всегда ставить безопасность на первое место и предостерегает от опасности использование посторонних предметов.

Напомним, 54-летний мужчина засунул в уретру пинцет. Он кричал от боли после того, как предмет застрял.

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