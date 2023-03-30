56-летняя учительница женится на своей ученице: история любви женщин (фото)

Из-за их 25-летней разницы в возрасте люди думают, что пара – бабушка и внучка.

В США учительница обручилась со своей бывшей ученицей.

56-летняя Мишель Фостер находится в отношениях с 31-летней Моникой Кетчум.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Мишель Фостер и Моника Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Она преподавала ей естественные науки в школе в 2004 году. Тогда Кетчум была в седьмом классе.

Моника рассказала, что решила связаться со своей любимой учительницей через Facebook примерно через 16 лет после ухода из класса. Женщины встретились, чтобы пообедать вместе и стали близкими друзьями.

Мишель Фостер и Моника Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Мишель встречалась с женщинами в прошлом, а Моника объявила себя лесбиянкой, когда они встретились в 2021 году. Они разорвали свои предыдущие отношения, чтобы быть вместе в мае в 2022 году.

Ситуация приобрела серьезный оборот в сентябре, когда Моника сделала предложение Мишель.

Мишель Фостер и Моника Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

С тех пор пара живет вместе. Сейчас они планируют свадьбу, которая должна пройти в июне в 2023 году.

Кетчум призналась, что из-за их 25-летней разницы в возрасте люди думают, что любимая – ее мама или бабушка.

"Меня всегда привлекали люди постарше. Люди всегда спрашивают, моя ли она мама — я даже недавно придумала футболку с надписью: "Нет, она не моя мама". Я пытаюсь отпустить это, но это действительно больно — возраст не имеет значения для нас, то почему это важно для других людей?" – рассказала она.

Мишель Фостер и Моника Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Несмотря на то, что люди не понимают их отношения, пара рассказала о себе в социальных сетях. Они объяснили, что хотят "быть открытыми в сообществе, которому нужен голос" — как из-за того, что они ЛГБТ, так и из-за разницы в возрасте.

"Мы можем любить кого угодно", — добавили влюбленные.

Напомним, в Бразилии муж женился на 6 женах. Как они живут все вместе и выбирают новых женщин.

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