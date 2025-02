57-летняя женщина забеременела после 22 лет попыток — фото

В Черногории 57-летняя женщина забеременела после 22 лет попыток.

Об этом пишет Need To Know.

Соня Миротич и ее 69-летний муж Марко проделали нелегкий путь с большими усилиями, страданиями и операциями и теперь с нетерпением ждут, что весной впервые станут родителями.

Их история настойчивости привлекла внимание людей из их общества. В интервью местному изданию Соня рассказала, что у пары было восемь выкидышей. Супруги сделали перерыв и на время отказались от попыток зачать ребенка.

Впоследствии Соня встретилась с гинекологом, который направил ее к другому врачу, который затем отправил пару в Скопье в Северной Македонии. Там жительница села Грбавцы в муниципалитете Подгорицы получила донорские яйцеклетки, и процесс прошел успешно.

Соня и Марко / Фото: Jam Press

После попыток зачать ребенка более двадцати лет назад, через несколько дней она будет на восьмом месяце беременности.

Соня не смогла пройти процедуру ЭКО у себя на родине, поскольку существует возрастное ограничение для женщин, использующих донорские яйцеклетки.

Она заявила, что была готова сдаться, но подруга пары Зденка подтолкнула их продолжать бороться за то, чего они хотели.

Соня и Марко / Фото: Jam Press

Пара с нетерпением ждет своего первенца, который появится на свет примерно через месяц.

Напомним, шокированная 76-летняя прабабушка узнала о своей беременности. По словам правнучки, женщина хочет оставить ребенка.

