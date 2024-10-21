58-летняя женщина напугала лицом после ботокса: как она выглядит (фото)

Британка рассказала об ужасной инъекции ботокса, оставившей ее с мучительными и непривлекательными нарывами.

Об этом пишет Daily Star.

Саманта Лаухер получила инъекции ботокса от косметолога, к которому она раньше не обращалась. 58-летняя женщина, проживающая в Чешире, регулярно проходит косметические процедуры, но никогда не сталкивалась с негативными побочными эффектами.

Подозревается, что используемая игла была грязной или место укола не было должным образом очищено. У нее остались огромные фурункулы на челюсти.

"Впервые мне поставили филлеры около 10 лет назад", – рассказывает Саманта. "Впервые меня просто уговорила на это моя подруга. Тогда я об этом не думала, это было спонтанно. Многие мои друзья имеют филлеры – это вполне нормально. На эту процедуру в августе я пошла с подругой к новому мастеру. У меня был филлер в области подбородка, и я попросила ее сделать мне и мелкие морщинки. Это было очень спонтанно. Я полагала, что это будет легкая процедура. До этого мне делали филлеры, должно быть, трижды, и никогда не было никаких проблем. Она нанесла обезболивающий крем и принялась вводить филлер. Это заняло, по-видимому, около 15 минут. Я чувствовала, что это было очень больно и ненормально. Моя подруга даже сказала: "Я вижу, что ты мучаешься".

Саманта Лаухер

Саманта забеспокоилась, но косметолог успокоила ее, сказав, что нужно просто приложить холодный компресс.

Саманта должна была ехать на свадьбу к близкой подруге в Испанию, но не захотела ехать из-за фурункулов, появившихся на ее подбородке. "Все было очень красное, а она повторяла: "Все будет хорошо, положи холодный компресс и прекрати принимать аспирин", — вспомнила женщина. "Покраснение превратилось в пузыри и огромные фурункулы вокруг моего подбородка, и они были просто полны гноя. Мне было стыдно в самолете – я не хотела ехать, и я не выходила из гостиницы, когда мы приехали туда. Я не пошла на свадьбу. Косметолог сказала, что это пройдет. Казалось, что лучше никогда не станет. Я обратилась к врачам, и они назначили мне антибиотики. Прошло уже семь недель, а у меня все еще остаются струпья".

Саманта Лаухер

Когда Саманта вернулась из Испании, она решила навестить врача-косметолога, специализирующегося на нехирургических подходах для мужчин и женщин.

"Он мгновенно знал, что делать, и спас мне жизнь. Он рассасывал абсцессы и назначил мне разные антибиотики от прыщей. Я никогда не ожидала никаких побочных эффектов или осложнений. Этот опыт, безусловно, оттолкнул меня от каких-либо будущих процедур. Доктор сказал мне, что даже если я захочу, я не смогу сделать никакой процедуры по меньшей мере год. Инфекция была настолько сильной, что может легко вернуться. Доктор считает, что причиной могла быть грязная игла, недостаточно тщательная очистка лица или использование неправильного наполнителя. Эти процедуры на самом деле не стоят того, вам нужно обратиться к кому-то квалифицированному, например, к врачу или медсестре. Стыдно, когда такое происходит, потому что ты сама это сделала – ты сама себя поставила в такое положение. Я чувствую себя совершенно обескураженной, когда хожу по улицам. Лучше бы у меня были мои морщинки, чем это".

Саманта Лаухер

Доктор почти закончил лечение Саманты курсом антибиотиков и продолжит лечить оставшиеся на ее лице рубцы.

"В ее случае ей повезло", – сказал он.

Напомним, женщина заявила, что больше года не мыла голову. Как она выглядит и какими ингредиентами пользуется.

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