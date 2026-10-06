58 ножевых ранений и лампочка в горле: женщину приговорили к казни за ужасное убийство

Бриттани Голберг. Фото: Департамент уголовного правосудия Техаса

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В США Бриттани Голберг уже почти три десятилетия находится в камере смертников в Техасе за убийство 80-летнего мужчины. Её дело годами остаётся предметом судебных споров после того, как выяснилось, что одна из ключевых свидетельниц обвинения была оплачиваемой полицией информаторшей, однако присяжным об этом не сообщили.

Как писали в The Independent в марте 2025 года, преступление произошло в ноябре 1996 года в Амарилло, штат Техас. На тот момент Голберг было 23 года. Она работала в секс-индустрии и употребляла наркотики

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Что произошло в квартире Тауэри

В тот день Голберг попала в автомобильную аварию, находясь под воздействием наркотиков, после чего пришла в квартиру 80-летнего А. Б. Тауэри, который ранее был её клиентом.

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По версии самой Голберг, мужчина увидел её кальян и рассердился из-за употребления наркотиков. Она утверждала, что Тауэри оскорбил её, ударил по голове и вырвал пряди волос.

Затем между ними произошла жестокая драка. В судебных материалах дела, опубликованных на FindLaw, указано, что Тауэри получил 58 ножевых ранений, а также многочисленные травмы от ударов тупыми предметами. Во время нападения использовались несколько предметов из квартиры, в том числе чугунная сковорода, утюг, молоток, ножи и две вилки. Кроме того, основание лампы вонзили примерно на пять дюймов — около 13 сантиметров — в горло мужчины.

После нападения Голберг приняла душ, переоделась в чистую одежду Тауэри и покинула квартиру. С собой она взяла 1400 долларов наличными и рецептурные лекарства, похищенные из квартиры мужа. В тот же вечер часть денег она потратила на покупку кокаина.

Тело Тауэри на следующее утро около 07:45 обнаружил его сын Рокки. Мужчина лежал на спине, в его горле оставалась основа лампы, в животе — нож, а сверху на теле лежал кошелек.

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Голберг не отрицала, что убила мужа, но настаивала, что действовала в порядке самообороны.

Прокуратура выдвинула другую версию. Обвинение утверждало, что Голберг убила Тауэри, чтобы отобрать у него деньги и лекарства.

В то же время в ходе судебного разбирательства сама Голберг утверждала, что взяла только те деньги, которые Тауэри бросил ей.

Что рассказала сокамерница Голберг

Одной из ключевых свидетельниц обвинения стала Вики Киркпатрик, которая содержалась с Голберг в одной камере.

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Киркпатрик заявила в суде, что Голберг якобы призналась ей в убийстве Тауэри «ради денег» и говорила, что сделала бы это снова ради наркотиков.

По словам Киркпатрик, Голберг также рассказывала ей жуткие подробности нападения. Свидетельница утверждала, что женщина сказала ей, будтото она засунула лампу в горло Тауэру, потому что ей надоело его «бульканье».

Киркпатрик также свидетельствовала, что Голберг якобы называла кровь, брызгавшую из мужчины, «красивой», сравнивая её с «фонтаном».

В материале Courthouse News за январь 2026 года также отмечалось, что, по словам Киркпатрик, Голберг якобы называла убийство «весёлым и удивительным».

Показания сокамерницы подтверждали позицию прокуратуры относительно мотива ограбления и противоречили версии Голберг о самообороне.

В 1998 году присяжные в Амарилло признали Голберг виновной в убийстве, наказуемом смертной казнью. Её приговорили к смертной казни.

Ключевая свидетельница оказалась наемной информаторшей

Спустя годы выяснилось, что Киркпатрик была не просто сокамерницей Холберг. Она была конфиденциальной оплачиваемой информаторшей полицейского департамента Амарилло. В то же время в ходе процесса прокуратура не сообщила об этом присяжным.

В то же время Киркпатрик была представлена как беспристрастный человек, который просто «хотел поступить правильно».

Согласно данным, приведенным в The Independent, Киркпатрик сотрудничала с полицией по другим делам, помогла получить около 40 ордеров на обыск и способствовала вынесению ряда приговоров.

За предоставленную информацию она якобы получила тысячи долларов и в течение нескольких месяцев ежедневно общалась с полицией Амарилло, прежде чем оказалась в одной камере с Голберг.

Через два дня после знакомства она обратилась в полицию

Спустя всего два дня после того, как Киркпатрик оказалась в камере вместе с Холберг в мае 1997 года, она передала полиции информацию о якобы услышанном признании. Её рассказ содержал детали, которые совпадали с материалами судебно-медицинской экспертизы, уже находившимися в распоряжении полиции.

В тот же день Киркпатрик была освобождена под залог, а обвинение в незаконном проникновении с нее сняли. В то же время обвинение в краже со взломом, по данным апелляционного суда, оставалось в силе до тех пор, пока она не дала показания против Голберга в суде.

Киркпатрик отказалась от своих показаний

В 2011 году Киркпатрик отказалась от своих прежних показаний.

Однако ни Апелляционный суд по уголовным делам Техаса, ни федеральный окружной суд тогда не признали, что прокуратура нарушила конституционное право Голберга на справедливое судебное разбирательство.

Ситуация изменилась спустя много лет.

После 27 лет, проведённых в камере смертников, приговор был отменён

В марте 2025 года коллегия из трёх судей Апелляционного суда пятого округа США двумя голосами против одного отменила обвинительный приговор Голбергу.

Суд постановил, что прокуратура должна была раскрыть информацию о сотрудничестве Киркпатрик с полицией, поскольку она могла быть использована защитой для того, чтобы поставить под сомнение достоверность показаний ключевого свидетеля.

Судьи также обратили внимание на доктрину Брэди — правовой принцип, обязывающий прокуратуру раскрывать доказательства, которые могут быть полезны для защиты.

Большинство членов коллегии пришло к выводу, что показания Киркпатрик имели важное значение для дела. Они подтверждали версию об ограблении, опровергали утверждение Холберг о самообороне и представляли её перед присяжными как человека, который не раскаялся и мог в дальнейшем представлять опасность.

Штат Техас добился повторного рассмотрения дела полным составом Апелляционного суда пятого округа. Представители штата настаивали на том, что даже без показаний Киркпатрика в деле было достаточно других доказательств.

В 2026 году приговор Голбергу оставили в силе

В августе 2026 года The Texas Tribune сообщила, что полный состав Апелляционного суда пятого округа подтвердил обвинительный приговор Голбергу, фактически отменив решение коллегии из трёх судей, вынесенное годом ранее.

18 судей высказали шесть различных мнений относительно значения показаний Киркпатрика и права Голберга ставить под сомнение их достоверность.

В своем решении, позволившем оставить приговор в силе, суд выразил сомнение в том, что именно показания Киркпатрика стали решающим доказательством для присяжных.

Также отмечалось, что адвокаты Голберга знали о том, что Киркпатрик была информатором, но сознательно не стали подвергать сомнению её достоверность в суде, чтобы не допустить появления других показаний, которые могли бы оказаться невыгодными для защиты.

В то же время судьи, не согласившиеся с решением, отмечали, что присяжным не сообщили о работе Киркпатрик в качестве информатора и о том, что после её сотрудничества с полицией с неё сняли отдельные обвинения.

После решения, вынесенного в августе 2026 года, обвинительный приговор Бриттани Голберг остается в силе. Она по-прежнему может обратиться в Верховный суд США, однако суд может отказаться рассматривать её дело.

Смертная казнь Кристи Пайк — что известно

Ранее в США внимание привлекло дело Кристи Пайк — единственной женщины, находившейся в камере смертников штата Теннесси. Верховный суд штата отказался приостановить исполнение приговора, а смертельная инъекция была назначена на 30 сентября. Пайк могла стать первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем два столетия.

Её осудили за жестокое убийство Коллин Слеммер в 1995 году. Согласно материалам дела, причиной преступления стала ревность Кристы к парню Пайка — Тадарилу Шиппу. Криста подозревала, что он имеет отношения со Слеммер.

Пайк вместе с Шиппом и Шадолой Петерсон заманила девушку в лес. Там Слеммер подвергалась пыткам не менее получаса, после чего её убили. На её теле также вырезали оккультный символ.

За убийство Пайк была приговорена к смертной казни, а за сговор она дополнительно получила 25 лет лишения свободы. Шиппа приговорили к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения, тогда как Петерсон, признавшая свою вину в соучастии, получила условный срок.

Впоследствии сообщалось, что во время попытки привести в исполнение смертный приговор Пайк поступила в больницу в критическом состоянии и выжила после введения пентобарбитала. После этого губернатор Теннесси приостановил запланированные казни в штате.

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