59-летняя женщина похудела более чем на 50 кг после неудачного шопинга: фото до и после

Женщина похудела на 53 килограмма после похода по магазинам с одеждой.

Об этом пишет Mirror.

В 2012 году Элис Ингман весила 115 кг.

Элис Ингман до похудения / Фото: mirror.co.uk

Она начала прибавлять в весе, когда ей было 20 лет, и состояние здоровья стало ухудшаться.

Элис с мужем / Фото: mirror.co.uk

Но после неудобного опыта в примерочной она решила изменить свой рацион, содержавший углеводы, шоколад и чипсы, на фрукты, салат и полезное домашнее кари.

Элис сейчас весит 62 кг. Она пробежала три полных марафона и десять полумарафонов.

Элис Ингман после похудения / Фото: mirror.co.uk

59-летняя женщина из Германии сказала: "Мой вес отрицательно сказывался на моем здоровье. У меня был ужасный кислотный рефлюкс, мои ноги терлись друг о друга и это вызывало болезненные язвы, я задыхалась после минимальной физической активности. Однажды я покупала новую рабочую одежду, убеждена, что на мне все еще 16 размер. Когда я оказалась в раздевалке в окружении неподходящих юбок 20 размера, я поняла, что мне нужно что-то сделать".

Пенсионерка, которая живет с 67-летним мужем Кевином и 23-летней дочерью Лорен добавила: "Чувствовать себя хорошо в своей одежде — это прекрасно, но мое здоровье — самый большой подарок из всех".

Напомним, из-за неудачной маммопластики мышцы груди женщины разорвались пополам и закатились к шее. Теперь у нее остались постоянные проблемы с правой рукой, которая приобрела странный цвет.

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