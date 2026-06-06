6 лет не закрываются глаза: после неудачной пластики женщина еще и должна хирургу компенсацию — фото

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В Китае женщина, после косметической операции потерявшая возможность полностью закрывать глаза даже во время сна, столкнулась с новым ударом. Несмотря на серьезные последствия для здоровья и признанную инвалидность, суд обязал ее выплатить значительную сумму проводившему процедуру врачу.

Об этом пишет Oddity Central.

История женщины по фамилии Ван продолжается уже более шести лет и стала резонансной в Китае. В июне в 2020 году она обратилась в клинику пластической хирургии Meixi в городе Сучжоу провинции Цзянсу, чтобы сделать популярную косметическую процедуру — операцию по формированию двойной складки век, известную также как азиатская блефаропластика.

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За процедуру женщина заплатила 12 тысяч юаней (около 1800 долларов). Операцию провел хирург по фамилии Мэн, который также представлялся директором по маркетингу клиники.

После вмешательства Ван отпустили домой в тот же день. Однако уже ночью она начала ощущать сильную боль. Позвонив врачу, женщина услышала заверение, что ее состояние нормальное и неприятные симптомы исчезнут через несколько дней.

Однако ситуация только усугублялась. Боль не проходила, веки начали выворачиваться наружу, а из глаз постоянно выделялась стекающая по лицу жидкость. Впоследствии Мэн прекратил отвечать на ее звонки, и женщина была вынуждена обратиться в другое медицинское учреждение.

«Врачи одной из крупных больниц обнаружили, что они повредили мои слезные протоки и неправильно провели операцию на веках, – рассказала Ван. — Они посоветовали мне сделать еще одну операцию, чтобы исправить ошибку».

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Китаянка после неудачной пластики / © скриншот с видео

Впоследствии женщина перенесла коррекционное вмешательство, однако полностью устранить последствия не удалось. Из-за повреждений век она потеряла возможность полностью закрывать глаза даже во время сна.

В 2022 году специальная экспертиза официально признала ее травму инвалидностью девятой степени. По местной классификации десятая степень считается самой тяжелой.

«Операция оставила после себя серьезные последствия. Мне было так стыдно, что я не решалась идти на работу или встречаться с кем-нибудь. После этого я страдала депрессией и бессонницей», — рассказала женщина.

Позже Ван обратилась в суд. В ходе расследования выяснилось, что у Мэна не было лицензии на осуществление медицинской практики, а клиника, где проводилась операция, также работала без необходимых разрешительных документов.

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До вынесения приговора представители Мэна предложили пострадавшей заключить мировое соглашение. Таким образом, врач пытался избежать возможного уголовного наказания.

В конце концов, стороны достигли договоренности. По ее условиям Мэн должен выплатить Ван 850 тысяч юаней (примерно 125 650 долларов) компенсации. В то же время, женщина согласилась удалить все свои сообщения в социальных сетях о пережитом, не обращаться к СМИ и не подавать новых исков по этому делу.

Китаянка после неудачной пластики / © скриншот с видео

В договоре также был прописан штраф: если Ван нарушит эти условия, она должна будет выплатить Мэну 400 тысяч юаней (около 59 тысяч долларов).

Женщина надеялась, что после урегулирования конфликта сможет наконец-то вернуться к привычной жизни. Однако вскоре, по ее словам, Мэн начал публиковать видео в социальных сетях, где обижал ее и обвинял ее брата в мошенничестве.

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В ответ невестка Ван обнародовала документы, подтверждающие факт незаконной медицинской практики. Сама женщина также записала несколько видеообращений, в которых рассказала о собственном опыте и последствиях операции.

Именно это явилось основанием для нового судебного разбирательства. Поскольку Ван публично рассказала о своей истории, суд признал это нарушением условий мирового соглашения.

В начале этого года суд принял сторону хирурга и обязал женщину выплатить предусмотренный договором штраф в размере 400 тысяч юаней. Попытки добиться пересмотра решения через прокуратуру высшей инстанции не дали результата. 23 мая ее обращение было окончательно отклонено.

Теперь женщина должна выплатить компенсацию человеку, ранее обвинявшемуся в проведении незаконной операции и причинении вреда его здоровью.

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«Защитить свои права очень тяжело. Пусть история станет уроком для всех женщин. Хорошо подумайте, прежде чем делать пластическую операцию, потому что это может привести к пожизненному сожалению», — недавно предупредила Ван в соцсетях.

Напомним, участница "Холостяка" шокировала неудачной пластической операцией.

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