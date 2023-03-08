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6-летнему мальчику из-за жуткого ритуала отрезали половые органы: подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
535
Время на прочтение
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6-летнему мальчику из-за жуткого ритуала отрезали половые органы: подробности

Фото: pixabay.com

Медикам удалось спасти мальчика.

В Южной Африке в кустарнике нашли 6-летнего мальчика, который лежал весь в крови. Оказалось, что ребенку отрезали половые органы.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Инцидент произошел в городе Боксбурге в провинции Гаутенг Южной Африки. Там местные жители обнаружили в пустыре возле золотодобывающей шахты окровавленного мальчика. Оказалось, что злоумышленники отрезали ему гениталии. Ребенок сразу был госпитализирован. Медикам удалось спасти потерпевшего.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Местные жители напуганы таким событием. Они считают, что ребенка покалечили сатанисты или поклонники магии вуду, которые изымают у людей части тела.

Полиция подтвердила жуткий случай, однако отказалась комментировать подробности. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии.

Напомним, объявленная умершей 31 год назад женщина, предсказывавшая конец света, неожиданно нашлась.

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Дата публикации
Просмотры
535
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