6-летнему мальчику из-за жуткого ритуала отрезали половые органы: подробности

Медикам удалось спасти мальчика.
В Южной Африке в кустарнике нашли 6-летнего мальчика, который лежал весь в крови. Оказалось, что ребенку отрезали половые органы.
Об этом пишет www.mirror.co.uk.
Инцидент произошел в городе Боксбурге в провинции Гаутенг Южной Африки. Там местные жители обнаружили в пустыре возле золотодобывающей шахты окровавленного мальчика. Оказалось, что злоумышленники отрезали ему гениталии. Ребенок сразу был госпитализирован. Медикам удалось спасти потерпевшего.
Местные жители напуганы таким событием. Они считают, что ребенка покалечили сатанисты или поклонники магии вуду, которые изымают у людей части тела.
Полиция подтвердила жуткий случай, однако отказалась комментировать подробности. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии.
Напомним, объявленная умершей 31 год назад женщина, предсказывавшая конец света, неожиданно нашлась.
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