6-летний мальчик без сопровождения улетел не на том самолете: где оказался ребенок

Он был в четырех часах езды от места назначения.

В США шестилетний мальчик без сопровождения улетел не на том самолете.

Об этом пишет WINK News.

Ребенка увезли за сотни километров от своей семьи после того, как авиакомпания Spirit Airlines посадила его не на тот рейс.

В разгар предпраздничных поездок Каспер должен был вылететь из международного аэропорта Филадельфии в международный аэропорт Юго-Западной Флориды в Форт-Майерсе. Это был первый в жизни полет мальчика. Вместо этого он сел на рейс в Орландо – в четырех часах езды от намеченного пункта назначения.

Мария Рамос, бабушка, рассказала о начавшейся панике, когда ее внук не вышел из самолета в Форт-Майерсе.

"Они сказали мне: "Нет, его нет на этом рейсе. Он опоздал на рейс". Я ответила: "Нет, он не мог опоздать на рейс, потому что у меня есть талон на регистрацию", — поделилась Рамос. "Я побежала в самолет к стюардессе и спросила ее: "Где мой внук? Его передали вам в Филадельфии?" Она сказала: "Нет, со мной не было детей".

Читайте главные новости дня:

Spirit Airlines признала ошибку, но заявила, что Каспер постоянно находился под наблюдением.

"Ребенок всегда был под наблюдением члена Spirit Team, и как только мы обнаружили ошибку, мы немедленно сделали шаги, чтобы связаться с семьей и восстановить их связь", — говорится в заявлении авиакомпании.

Рамос поехала в Орландо после того, как ей позвонил внук и сказала, что Spirit Airlines предложила возместить поездку на машине. Но бабушка хочет знать, как вообще произошла ошибка.

"Я хочу, чтобы они позвонили мне. Расскажите мне, как мой внук оказался в Орландо", – сказала она. "Как это произошло?".

Напомним, женщина неожиданно получила наследство от родственницы, о существовании которой даже не знала. Сначала она подумала, что это шутка.

Читайте также: