6-летняя девочка дважды спасла жизнь своей мамы с помощью умной колонки: что она делала

Мама из Глазго, Шотландия, рассказала, как дочь дважды спасла ей жизнь с помощью умной колонки.

Об этом пишет Mirror.

27-летней Эмме Андерсон поставили диагноз гипертрофическая кардиомиопатия, когда ей было 15 лет. Состояние делает сердечную мышцу слишком толстой, чтобы нормально функционировать, а это значит, что в прошлом году Эмми пришлось сделать пересадку сердца.

Но она, возможно, никогда бы этого не сделала, если бы не ее дочь Дарси, которая смогла вызвать помощь, используя семейную умную колонку Amazon Alexa.

Эмма сказала: "Мы сказали Дарси, что у мамы болит сердце, поэтому она всегда знала, что у меня проблемы с сердцем. Я настроила колонку так, что, если я потеряю сознание или почувствую себя плохо, все, что ей нужно будет сделать, это сказать: "Alexa, вызови помощь!". Колонка позвонит моей маме, которая живет за углом. И ей несколько раз приходилось так делать, она даже скорую вызывала сама, и тогда мне было очень плохо. Я так горжусь ею, она маленькая суперзвезда" .

Эмма Андерсон с дочерью / Фото: mirror.co.uk

Через несколько дней после пересадки сердца Эмма вышла замуж за своего партнера Коннера, хотя у нее "все еще были швы, когда она шла к алтарю".

Она говорит, что теперь у нее "совершенно новая" жизнь: "Я действительно могу дойти до школы, забрать ее и вернуться назад, чего я никогда не могла делать раньше. На Пасху мне удалось взять Дарси на плавание и в игровой парк, фермерский парк, простые вещи, которые я не могла делать раньше, я могу делать сейчас. Теперь я могу быть мамой".

Напомним, мама спасла младенца за секунду до того, как упал потолок. Все могло закончиться трагедией.

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