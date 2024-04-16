6-летняя девочка вбежала в дом, охваченный пламенем, и спасла маму, брата и сестру – фото

В Великобритании девочка в возрасте шести лет спасла свою семью после того, как загорелся их дом.

Об этом пишет Metro.

Оливия Паттерсон была на другой стороне улицы с подругой, когда совершенно случайно увидела пламя, вырывавшееся из ее дома в Северном Йоркшире.

По словам бабушки Оливии, хотя другие соседи были на улице, никто даже не подумал предупредить ее мать и детей, потому что на подъездной дороге не было машины и они не поняли, что они дома.

Пожар начался в соседнем доме 4 апреля и быстро опрокинулся на верхний этаж их дома с тремя спальнями, уничтожив почти все имущество семьи.

Дом семьи / Фото: SWNS

Когда Оливия забежала в дом, она увидела 29-летнюю маму Лору, спавшую на диване с младшими детьми Джоэлом-Джеймсом и Тиффани. Оливия разбудила всех троих, и благодаря ее усилиям они спаслись от огня невредимыми.

Ее бабушка, 54-летняя Сейди Гелдер, говорит, что она "очень гордится удивительной" внучкой за то, что она спасла ее семью от гибели. Она сказала: "Мы очень гордимся ею. Мы не можем поверить, что Оливия вывела Лору — ей шесть лет и она забежала в пылающее здание".

Оливия с мамой и братом и сестрой / Фото: SWNS

В настоящее время продолжается расследование, но семье сообщили, что причиной пожара могло стать телефонное зарядное устройство.

Сейди рассказала: "Она кричала: "Проснись, мама, дом горит, разбуди детей. Люди на улице не думали, что в доме кто-нибудь есть, потому что на подъездной дороге не было машин".

Бабушка добавила, что сейчас семья остановилась в Airbnb, потому что потеряла почти все, что было дома во время пожара.

"Им удалось достать несколько детских вещей, но все остальное исчезло, включая подарки на день рождения", — говорит она. "Люди жертвовали кровати, постельное белье, полотенца – все, что им было нужно. Она должна была получить другой дом от государства, но это все мелочи, так что это только для того, чтобы помочь ей восстановить все".

Оливия с мамой / Фото: SWNS

Бывшие коллеги Лоры создали страницу по сбору средств, чтобы помочь поддержать семью.

Читайте также: