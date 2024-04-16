6-летняя девочка вбежала в дом, охваченный пламенем, и спасла маму, брата и сестру – фото

Ее родные люди спали в момент пожара.
В Великобритании девочка в возрасте шести лет спасла свою семью после того, как загорелся их дом.
Об этом пишет Metro.
Оливия Паттерсон была на другой стороне улицы с подругой, когда совершенно случайно увидела пламя, вырывавшееся из ее дома в Северном Йоркшире.
По словам бабушки Оливии, хотя другие соседи были на улице, никто даже не подумал предупредить ее мать и детей, потому что на подъездной дороге не было машины и они не поняли, что они дома.
Пожар начался в соседнем доме 4 апреля и быстро опрокинулся на верхний этаж их дома с тремя спальнями, уничтожив почти все имущество семьи.
Когда Оливия забежала в дом, она увидела 29-летнюю маму Лору, спавшую на диване с младшими детьми Джоэлом-Джеймсом и Тиффани. Оливия разбудила всех троих, и благодаря ее усилиям они спаслись от огня невредимыми.
Ее бабушка, 54-летняя Сейди Гелдер, говорит, что она "очень гордится удивительной" внучкой за то, что она спасла ее семью от гибели. Она сказала: "Мы очень гордимся ею. Мы не можем поверить, что Оливия вывела Лору — ей шесть лет и она забежала в пылающее здание".
В настоящее время продолжается расследование, но семье сообщили, что причиной пожара могло стать телефонное зарядное устройство.
Сейди рассказала: "Она кричала: "Проснись, мама, дом горит, разбуди детей. Люди на улице не думали, что в доме кто-нибудь есть, потому что на подъездной дороге не было машин".
Бабушка добавила, что сейчас семья остановилась в Airbnb, потому что потеряла почти все, что было дома во время пожара.
"Им удалось достать несколько детских вещей, но все остальное исчезло, включая подарки на день рождения", — говорит она. "Люди жертвовали кровати, постельное белье, полотенца – все, что им было нужно. Она должна была получить другой дом от государства, но это все мелочи, так что это только для того, чтобы помочь ей восстановить все".
Бывшие коллеги Лоры создали страницу по сбору средств, чтобы помочь поддержать семью.
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