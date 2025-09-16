6 причин, почему некоторые кошки не отходят от хозяина ни на шаг

Кот / © www.freepik.com/free-photo

Кошки известны своей независимостью, но иногда они буквально не отходят от хозяина. Такое поведение может казаться забавным или даже раздражать, однако ветеринары отмечают: иногда оно сигнализирует о важных потребностях вашего любимца.

Об этом сообщило издание Catster

Почему кот не отходит от хозяина

Проблемы со здоровьем и стресс

Если кошка внезапно начала ходить за вами постоянно, это может свидетельствовать о болезнях, которые вызывают повышенный аппетит, в частности гипертиреоз, диабет или нарушение работы пищеварительной системы. Также животное может испытывать стресс или страх из-за изменений в окружении или распорядка. В таком случае оно ищет безопасности в присутствии хозяина. Скука

Домашние любимцы, которые все время находятся в помещении, нередко страдают от недостатка активностей. Отсутствие игр и стимуляции приводит к скуке, которую кошка пытается компенсировать, следуя за человеком. Тревога разлуки

Если вы часто покидаете дом или возвращаетесь позже, чем обычно, кошка может начать проявлять чрезмерную привязанность. Это типичное проявление тревоги разлуки, когда животное пытается постоянно быть рядом после вашего отсутствия. Желание чего-то от хозяина

Кошка может ходить за вами, когда ей что-то нужно: внимание, игра или возможность выйти на улицу. Такое поведение — способ донести свои потребности. Игровые инстинкты

Даже дома кошки остаются охотниками. Они могут «подкрадываться» или неожиданно выскакивать из-за угла, превращая преследование хозяина в часть игры. Ожидание кормления

Самая распространенная причина — еда. Кошки привыкают к распорядку дня и могут ходить за вами по пятам, когда пришло время кормления или если график внезапно изменился.

Специалисты отмечают: если ваш любимец резко изменил привычки, стал слишком навязчивым или проявляет другие тревожные симптомы, стоит внимательнее присмотреться к его состоянию и при необходимости обратиться к ветеринару.

