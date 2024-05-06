60-летнему мужчине угрожали арестом за татуировку на животе – фото рисунка

Несмотря на это, он не жалеет об рисунке.

В Испании полицейские угрожали арестовать британца из-за его татуировки на животе.

Об этом пишет New York Post.

60-летний владелец бара на пенсии Ричард Харт на свой 40-й день рождения набил непристойный рисунок – обнаженную женщину с расставленными ногами.

"Если бы я получал по фунту за каждого, кто просил сфотографироваться с ним, я был бы очень богатым человеком", – сказал он в интервью Southwest News Service.

Ричард Харт / Фото: SWNS

Впрочем, правоохранители не всегда так радуются татуировке с пометкой "Х".

"Я был в Бенидорме, было очень жарко, я снял кофту, и тут подошли двое полицейских и сказали, чтобы я прикрылся, иначе они наденут на меня наручники", — вспомнил он. "Мы немного поспорили – мне пришлось носить футболку до конца отпуска".

Мужчина поделился, что он вдохновился братом своего тату-мастера, у которого была татуировка "обнаженной женщины", и подумал, что "может пойти еще дальше".

"Очевидно, что это немного неприлично, но меня это никогда не беспокоит", — сказал он о татуировке, которая уже два десятилетия изображена на его животе.

Ричард Харт / Фото: SWNS

Партнершу Харта, 66-летнюю Кэй Ритчи, непристойная татуировка не беспокоит, и мужчина говорит, что его 38-летняя дочь Мелисса и 35-летний сын Алекс "не против" этого.

Однако он признался: "Мне приходится скрывать это перед внуками".

Напомним, в Таиланде пьяному туристу сделали непристойное тату. Пользователи объяснили сексуальное значение надписи.

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