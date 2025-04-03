60-летний мэр отправил видео своей мастурбации не туда, куда планировал: подробности курьеза

Мэр прислал видео своей мастурбации адвокату / © pixabay.com

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Мэр города Майнот, штат Северная Дакота, США, подал в отставку после того, как отправил вульгарное видео, на котором он мастурбирует, женщине-чиновнику через несколько минут после их телефонного разговора, в котором они обсуждали самоубийство офицера полиции.

Об этом сообщает Daily Star.

60-летний Том Росс отправил непристойное сообщение 40-летней адвокату Стефани Штальхайм. Он утверждал, что записал «сексуальное видео» для своей девушки, имя которой начинается на «С», во время обеденного перерыва, но случайно отправил его Стефани, чье имя было сохранено в его телефоне как «городской прокурор».

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1 апреля он подал в отставку с поста мэра после непродолжительного расследования сексуальных домогательств.

Росс сказал в своем заявлении: «Я беру на себя ответственность за ошибку. Я пытался ее немедленно исправить, но не смог. Решение, которое я принял, отвечает всей моей работе от имени города Майнот. Я вкладываю свое сердце и душу в это общество».

Штальхайм рассказала следователям, что разговаривала с Россом о самоубийстве полицейского за несколько минут до того, как получила видео, на котором мэр удовлетворяет себя. Росс немедленно позвонил Стефани, чтобы объяснить, что произошло, и попросил ее удалить видео, не просматривая его, и оставить этот инцидент между ними двумя.

Когда Росс описал содержание видео, которое он просил ее удалить и которое она еще не видела, Штальхайм сказала, что она «физически потеряла сознание и упала со стула» из-за «комбинированного стресса» от получения видео с непристойными действиями вскоре после того, как узнала о смерти офицера.

Когда она хотела удалить видео, то увидела эрегированный член Росса и решила, что слишком расстроена, чтобы справиться с удалением.

Коллега согласился удалить видео от ее имени, но в процессе случайно нажал «play». Позже она рассказала, что на нем был изображен мужчина, который мастурбировал.

Стефани подала официальное заявление о домогательствах через две недели, требуя официальных извинений от мэра и прося его рассмотреть возможность подать в отставку.

Расследование установило, что Росс «непосредственно повлек за собой неспособность Штальхайм работать в среде, свободной от необоснованных сексуальных притязаний, и создал оскорбительную рабочую среду».

Росс написал в заявлении об отставке в совет: «У меня были профессиональные и уважаемые отношения со всеми сотрудниками City of Minot, с которыми мне приходилось встречаться. Я горжусь этим. К сожалению, я подвел их как лидер, как и многих в нашем обществе».

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