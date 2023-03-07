60-летний мужчина сделал более тысячи отжиманий за час, чтобы побить рекорд Гиннеса

Мужчина хотел превзойти предыдущий рекорд, установленный в 2022 году.

Во Флориде (США) 60-летний Роб Стирлинг, вероятно, установил рекорд Гиннеса, выполнив 3264 отжимания за один час.

Об этом пишет UPI.

По словам мужчины, он решил побить рекорд австралийца Даниэля Скали, который в апреле 2022 года смог отжаться 3182 раза.

Роб Стирлинг сказал, что он уже неофициально побил рекорд во время конференции в Майами, поэтому решил сделать это официально, поставив личную цель – 3200 отжиманий.

В итоге мужчина превзошел свои предыдущие ставки и выполнил 3264 отжиманий за отведенное время.

Он сказал, что видео уже передано в Книгу рекордов Гиннеса для официальной проверки.

Пока атлет раздумывает над установлением другого рекорда.

"Также есть одноминутный мировой рекорд — это 144 отжимания за одну минуту, и я задумал это сделать, когда тренировался", — сказал он.

Напомним, объявленная умершей 31 год назад женщина, предсказывавшая конец света, неожиданно нашлась.

Читайте также: