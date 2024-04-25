60-летняя женщина получила право на участие в "Мисс Аргентина" благодаря шокирующему молодому виду

60-летняя юрист и журналист из Буэнос-Айреса Алехандра Мариса Родригес недавно получила титул "Мисс Буэнос-Айрес" и прошла отбор на конкурс красоты "Мисс Аргентина".

Об этом пишет Oddity Central.

В конце прошлого года конкурс красоты "Мисс Вселенная" стал более инклюзивным, отменив возрастное ограничение, действовавшее с 1958 года. С 2024-го конкурс больше не ограничивается женщинами в возрасте от 18 до 28 лет. В правилах лишь упоминается, что для участия женщины должны быть совершеннолетними, что открыло двери для многих более зрелых претенденток, включая ошеломляюще молодую 60-летнюю женщину.

Алехандра Мариса Родригес / Фото: instagram.com/miss.universo_buenos_aires

Алехандра недавно стала вирусной в социальных сетях латиноамериканцев после того, как выиграла титул "Мисс Буэнос-Айрес", несмотря на то, что соревновалась с десятками гораздо младших женщин.

"Я очень взволнована и горжусь тем, что выиграла титул. Я хочу показать всем женщинам, что красота не имеет возраста и что мы можем преодолевать барьеры", — сказала Родригес на сцене. "Я тренировалась физически, работала над своей уверенностью и совершенствовала свои навыки на сцене. Я хотела показать, что у расширения прав и возможностей женщин нет предела".

Молодость 60-летней женщины уже вызвала пылкие дискуссии в Интернете относительно ее возраста: многие заявляют, что шокированы тем, что женщине больше 40 лет, а другие утверждают, что у нее есть хорошие шансы на следующем этапе гонки за титул "Мисс Вселенная" – конкурсе "Мисс Аргентина". Конкурс состоится 25 мая и в нем примут участие претендентки с других аргентинских территорий.

Алехандра Мариса Родригес / Фото: instagram.com/alejandramarisa.rodriguez

Говоря о своей внешности и о том, как ей удается выглядеть так, Алехандра рассказала, что она занимается спортом трижды в неделю, практикует интервальное голодание и пытается питаться как можно здоровее, а также использует хорошие кремы для кожи. Родригес, разведенная и незамужняя, пошутила, что ее статус, возможно, способствовал ее успеху в недавнем конкурсе.

"Я думаю, что судьи увидели мою уверенность и мою страсть представлять женщин моего поколения. Я полна решимости бороться за корону "Мисс Вселенная Аргентина 2024", — сказала она. "У красоты нет срока годности, чтобы быть красивой, нужно просто доверять себе и быть настоящей".

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