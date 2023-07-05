61-летний мужчина продает все имущество ради воплощения мечты: сколько стоит "его жизнь" (фото)

Он продает все "одним пакетом".

Австралиец решил продать все, что у него есть, и путешествовать по миру.

Об этом пишет 9news.com.

Стивен Тол предлагает счастливому покупателю свою работу, дом площадью 900 квадратных метров, автомобили и прочее одним пакетом сделки по цене 1,5 миллиона долларов.

Дом Стива / Фото: 9news.com.au

Мужчина продает все имущество / Фото: 9news.com.au

Покупатель также получит полностью оборудованный дом на колесах. / Фото: 9news.com.au

Автотранспортный бизнес Тола, который он развивал в течение десяти лет, также является частью сделки.

Покупатель получит полностью оборудованный дом на колесах, три автомобиля, набор спортивного снаряжения и коллекцию музыкальных инструментов.

Дом на колесах и авто Стива / Фото: 9news.com.au

"Я хотел бы увидеть кого-нибудь, у кого есть, возможно, подростки или молодые люди, которые могут наслаждаться всем в доме", — сказал он.

61-летний мужчина говорит, что его предложение – это золотой билет к мечте отправиться в путешествие по миру.

Впрочем, Стивен пошутил, что свою любимую жену он не продает.

Стивен Тол / Фото: 9news.com.au

Напомним, мужчина рассекретил формулу и семь раз выиграл в лотерею. Он заработал более миллиона долларов.

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