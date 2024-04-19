61-летний мужчина "сломал" процесс старения: 30 врачей помогают ему дожить до 110 лет

61-летний мужчина, утверждающий, что его биологический возраст – 38 лет, рассказал, как он "сломал" процесс старения.

Об этом пишет Daily Star.

Инженер по сетевой безопасности Дэйв Паскоу из Мичигана поделился своими тщательно разработанными планами физических упражнений и диеты, утверждая на своем веб-сайте, что он принимает 158 пищевых добавок в день. Теперь Дэйв посвятил свою жизнь возвращению генетических часов назад, став "биохакером на полную ставку".

"Я не хочу, чтобы мое здоровье закончилось раньше продолжительности моей жизни", — отметил он. "Моя цель – сделать их максимально равными. Я рассчитываю дожить как минимум до 95 лет в отличной форме... Если не до 110 лет".

Дэйв Паскоу / Фото: Dave Pascoe/Facebook

Подражатель Бенджамина Баттона больше не заводит будильник и спит, пока не проснется естественным образом, что обычно происходит на восходе солнца. Затем Паскоу занимается своей утренней рутиной, начинающейся с 15-минутной растяжки на полу и пяти минут на мини-батуте.

Затем биохакер чистит зубы, выскабливает язык и ждет час, прежде чем принять очень умные 82 добавки, в частности кальций-D-глюкарат и таблетку витамина D3.

После того, как они перевариваются, Дэйв выходит на улицу, чтобы "подышать" солнечным светом и совершить короткую пробежку вместе с тренировкой, которая сосредоточена на силовой тренировке с отягощениями. Затем он расслабляется в сауне, после чего 45 минут медитирует. Это все перед завтраком, который обычно состоит из одного зеленого банана и чашки ягод с орехами и чиа.

Дэйв Паскоу / Фото: Dave Pascoe/Facebook

Паскоу, соперничающий с известным биохакером Брайаном Джонсоном в своем стремлении к бессмертию, является гибким в своем распорядке дня: "Если случается что-то, что мешает выполнять одну или несколько из них, я не переживаю из-за этого", — говорит он. "Хотя иметь хорошую структуру и дисциплину – это круто, некоторые из лучших вещей в жизни происходят спонтанно! Мое "личное время" чрезвычайно важно для меня, поэтому я его планирую, но я не упущу возможность провести качественное время с другими. Как одинокий мужчина, живущий один, я всегда променяю тренировки, сауну или биохак на качественное общение с другими людьми".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Сексоголик является редким биохакером – он ест мясо, часто выбирая органическую говядину, выращенную на траве, кур из свободного выгула или рыбу, выловленную в дикой природе. Однако Паскоу не считает калории. "Ограничивая простые углеводы большую часть времени, я ем столько, сколько хочу, не набирая лишнего веса и, очевидно, не увеличивая скорость своего старения".

Когда его бурный день подходит к концу, Паскоу ложится спать рано, но не раньше, чем выпьет еще десятки добавок, намажется сыворотками и составит "мысленно список ежедневных благословений". Дэйв также обратился к более чем 30 врачам в поисках вечной молодости.

Напомним, ранее биохакер-миллиардер Брайан Джонсон рассекретил рецепты своего обеда и десерта. Каждая калория в его диете "должна быть направлена на поддержание жизни".

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