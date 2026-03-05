61-летняя женщина осталась в долгах после разрыва помолвки с молодым любовником из Египта

Реклама

61-летняя Жаклин Дюбе из Великобритании столкнулась с серьезными финансовыми проблемами после того, как разорвала помолвку со своим 26-летним любовником из Египта.

Об этом пишет LADbible.

Женщина рассказала, что влюбилась в молодого человека, с которым познакомилась в TikTok, и потратила на него тысячи фунтов, прежде чем осознала, что отношения могут быть токсичными и ненужными.

Реклама

Знакомство через TikTok

Жаклин познакомилась с молодым мужчиной во время прямого эфира TikTok вместе с племянницей. Мужчина присоединился к групповому звонку, назвал ее «красивой», и Жаклин решила обменяться номерами и продолжить общение через WhatsApp.

«Я подумала, что нет ничего плохого для того, чтобы общаться с ним. Он сказал, что ему нравятся старшие женщины, и с тех пор мы начали переписываться несколько месяцев», – рассказала Жаклин.

Она познакомилась с его семьей онлайн, а мужчина даже сообщил родным, что планирует жениться на Жаклин, еще до того, как они встретились лично.

Первая поездка в Египет

В сентябре в 2025 году Жаклин забронировала билет на самолет, чтобы посетить его и его семью на восемь дней. «Я чувствовала его запах, мы лежали вместе, обнимались, слушали музыку. Поцелуи становились лучше, а секс — более приятным. Все члены его семьи приехали издалека, чтобы познакомиться со мной», — вспоминает женщина.

Реклама

Жаклин участвовала в прогулках на лодке и обедах с семьей любимого, часто оплачивая эти развлечения сама. Хотя сначала она начала сомневаться в своих расходах, впоследствии чувствовала, что их отношения становятся ближе.

Предложение руки и сердца и разрыв помолвки

Во время второй поездки в Египет мужчина арендовал лимузин, купил цветы, встретил Жаклин и сделал ей предложение руки и сердца. После этого они начали планировать свадьбу.

Вернувшись в Великобританию, Жаклин осознала, что потратила около 4000 фунтов (около 234 145 гривен) на младшего любовника и его семью. Отношения начали портиться после того, как она подняла вопрос о финансовых расходах, и помолвка была разорвана.

«Я почувствовала странную привязанность после десяти лет одиночества, хотела доказать людям, что они ошибались по отношению к нам, но теперь я в долгах и не могу оплатить счета. Когда я затронула тему денег, все развалилось», — рассказала женщина.

Реклама

Жаклин Дюбе

Жаклин сказала, что теперь понимает, «о чем ее предупреждали люди». Она добавила: «Я думала, что он видит меня такой, какой я являюсь. Он говорил, что любит меня до безумия. Теперь я понимаю, что не имею того, что думала, что имею».

Она также отметила: «Я спрашиваю себя: «Почему я это сделала?». Нельзя винить себя за то, кого любишь, но я виню себя. Я никогда не должна была садиться на самолет».

Когда к молодому египтянину обратились за комментарием, он сказал только: «Эта женщина безумна».

Жаклин теперь пытается справиться с финансовыми проблемами и делится своей историей как оговорки для других: иногда любовь через социальные сети может стоить дорого, особенно когда существует большая разница в возрасте и ожиданиях.

Реклама

Напомним, сколько существует видов любви и почему мы по-разному ее ощущаем.