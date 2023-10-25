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62-летний мужчина станцевал с 319 бокалами на голове — видео

62-летний мужчина станцевал с 319 бокалами на голове — видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
5751
Время на прочтение
1 мин
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62-летний мужчина станцевал с 319 бокалами на голове — видео

Аристотелис Валаоритис / Фото: guinnessworldrecords.com

Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Житель Кипра побил мировой рекорд, испытав на практике умение, которое он оттачивал почти 30 лет – удерживание на голове 319 бокалов для вина.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

62-летний Аристотелис Валаоритис днем работает советником по безопасности, а с 1995 года он подрабатывает "танцором со стеклом", выполняя танцевальные номера, балансируя на голове бокалы с вином.

Валаоритис, регулярно демонстрирующий свои навыки в ресторанах и на различных мероприятиях, попытался попасть в Книгу рекордов Гиннеса по количеству балансирующих бокалов на голове для вина.

Ему удалось сбалансировать 319 бокалов, побив предыдущий рекорд в 270, установленный соотечественником-киприотом Нтиносом Кканти в 2022 году.

Рекорд потребовал, чтобы Валаоритис удерживал их в равновесии не менее 10 секунд, и этот результат он удвоил во время танца.

"Мне нравится это делать", – сказал он. "Я вижу лицо зрителей, полные напряжения и агонии, как будто они смотрят фильм".

Валаоритис заявил, что планирует установить новые мировые рекорды.

Напомним, украинские школьники создали портрет Шевченко из яблок и установили рекорд. Они использовали несколько тысяч фруктов

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Дата публикации
Просмотры
5751
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