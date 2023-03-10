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62-летняя бабушка хочет восьмого ребенка от мужчины, который младше ее почти на 40 лет

62-летняя бабушка хочет восьмого ребенка от мужчины, который младше ее почти на 40 лет

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2667
Время на прочтение
2 мин
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62-летняя бабушка хочет восьмого ребенка от мужчины, который младше ее почти на 40 лет

Фото: Ladbible / Фото: Theladbible

62-летняя женщина уже есть матерью семи детей и бабушкой.

Известная пара TikTok Шерил МакГрегор, которой 62 года, и 25-летний Куран Маккейн планируют родить ребенка от суррогатной матери. Это будет восьмой ребенок Шерил.

Об этом пишет Ladbible.

Отмечается, что МакГрегор уже есть матерью семи детей и бабушкой. Несмотря на это женщина захотела воспитать еще одного ребенка вместе с молодым партнером.

После того, как их фоловеры узнали эту новость, популярная пара попала под волну критики, а также за их планы потратить 120 000 фунтов стерлингов (144 453 долл. США) на суррогатное материнство.

Несмотря на это, супружеская пара они женили в прошлом году, не отказывается от планов. МакГрегор утверждает, что ее возраст не повлияет на ее способность быть хорошей матерью. Она рассказала, что сейчас имеют на выбор три женщины для суррогатного материнства. Если это не удастся, то не исключают вариант усыновления.

"Мы очень счастливы, это счастливый, здоровый брак. Мы хотим создать семью, и это все, что у нас есть, у нас все хорошо", – сказал Куран Маккейн.

К слову, их страница в TikTok собрала более трех миллионов подписчиков.

Напомним, женщине откусил нос собака, испуганная ее капой для отбеливания зубов.

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Дата публикации
Просмотры
2667
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