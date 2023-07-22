62-летняя суперфанатка Барби шокировала своей коллекцией: сколько у нее кукол (фото)

Жительница Германии шокировала своей коллекцией кукол Барби.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

62-летняя Беттина Дорфманн собирала культового персонажа в течение 30 лет. В настоящее время ее коллекция насчитывает 15 000 разных кукол.

Беттина и ее коллекция / Фото: guinnessworldrecords.com

Беттина является рекордсменкой из самой большой коллекции кукол Барби с 2005 года. К тому времени у нее было 2500 из них, побив рекорд Тони Маттиа (Великобритания), который имел 1125.

С того времени ее коллекция росла и росла.

Беттина начала собирать Барби в 1993 году / Фото: guinnessworldrecords.com

Беттина серьезно начала собирать коллекцию в 1993 году, но свою первую куклу она получила в 1966 году, когда ей было всего пять лет.

Она сказала: "Я люблю кукол Барби, потому что я играла с ними в детстве, и это было очень хорошее время для меня".

В ее коллекции много редких кукол, редчайшая из которых одна из оригинальных Барби 1959 года.

Беттина зарабатывает на жизнь выставкой своих кукол и написанием книг о Барби, но у нее также есть специальная "кукольная больница", где она ремонтирует кукол для других.

"Барби-врач" продолжает пополнять свою коллекцию и говорит, что уже заказала кукол, выпущенных для нового фильма.

Самая большая в мире коллекция кукол Барби / Фото: guinnessworldrecords.com

Она сказала: "Барби это зеркало нашего времени. Через нее мы можем увидеть, как изменился мир, в частности, карьера женщин с 50-х годов до наших дней".

Она добавила о своем ремонтном бизнесе: "В 90-х я начала ремонтировать свои куклы и покупать для них запасные части, такие как руки и ноги. Я сделала это для себя, потому что я люблю мастерить и ремонтировать. Коллекционеры на ярмарках игрушек начали спрашивать, могу ли я помочь восстановить их куклам прическу и макияж или заменить ресницы. Когда они спросили, сколько это стоит, я попросила вещи, которые мне нужны, например, кукольную обувь. Оттуда бизнес просто развивался и развивался".

Самая большая в мире коллекция кукол Барби / Фото: guinnessworldrecords.com

Любовь Беттины к Барби передалась ее дочери, тоже любившей играть с ними, когда была маленькой.

Редкие куклы, которых больше нет в продаже, могут стоить на аукционах огромные суммы и коллекционеры пытаются раздобыть уникальные экземпляры.

Самой дорогой куклой Барби, проданной на аукционе, была изготовлена по заказу кукла, купленная в Нью-Йорке за 302 500 долларов в 2010 году.

Выручка была пожертвована на финансирование исследований рака молочной железы.

Напомним, мужчина приобрел дешевый дом и был шокирован драгоценными находками внутри. Он рассказал, что там было.

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