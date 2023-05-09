62-летняя женщина откровенно рассказала о сексе во время менопаузы

Сюзанна призналась, что ее лучший секс был в 40, но сейчас она тоже получает удовольствие в постели.

Ведущая подкаста Sex Advice for Seniors – Сюзанна Ноубл – откровенно рассказала о сексе после 60 лет.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Так, женщина поделилась, что 40 лет были временем, когда она получала "наибольшее удовольствие" в спальне. Она была "постоянно возбуждена" в течение этого десятилетия. Впрочем, и через два десятилетия она все еще наслаждается "хорошей суетой" в постели.

После наступления менопаузы Сюзанне, которой сейчас 62 года, пришлось "повторно заняться" сексом и вернуть свое обаяние.

Сейчас она находится в отношениях с 62-летним Питером Марриотом, соведущим их подкаста. Пара открыто говорит о сексе в более позднем возрасте и имеет открытые отношения, в которых они ведут себя как "друзья по выгоде".

Сюзанна Ноубл и Питер Марриот / Фото: dailystar.co.uk

"Мне повезло, что у меня есть либидо. Я до сих пор получаю удовольствие от секса. Я узнала, что многие мужчины в возрасте 30 лет хотят быть с 60-летней женщиной. Для меня мои 40 лет – это было лучшее время. Я была разведена и получала огромное удовольствие. Мое либидо было выше крыши. Я все время была возбуждена. В 50 веселье закончилось. У моих 60 это где-то посередине. Я больше не в состоянии повышенной готовности, но теперь я могу оставить этот опыт позади", — рассказала Ноубл.

Сюзанна добавила, что в свои 40 часто занималась сексом каждый день или еженедельно, но все изменилось, когда в 50 лет у нее наступила менопауза. Тогда женщина встречалась с 33-летним мужчиной.

"Тогда я все еще чувствовала себя сексуальной. По мере того, как наши отношения развивались, у меня началась менопауза. У меня были приливы. Мое либидо изменилось. Я сказала ему: "Я не думаю, что справедливо подвергать тебя этому", — вспомнила она.

В течение следующих нескольких лет Сюзанна говорила, что "плакала" за собой прежней и скучала по сексу.

В 2018 году женщина загрузила себе приложение для знакомств Tinder. Там она познакомилась со своим партнером, 64-летним Бобом. По словам Сюзанны, она снова стала чувствовать себя сексуальной.

"Мы вместе прошли через пандемию. Я вернула себе сексуальность и снова занималась сексом. Но, к сожалению, он умер", – сообщила она.

Со временем в День святого Валентина она разместила пост в Facebook, в котором говорилось, что она не замужем. Питер, ранее общавшийся с Сюзанной в Facebook, связался с ней, чтобы пригласить ее на свидание, и с тех пор пара поладила.

Сюзанна сказала: "Мы начали спать вместе – это весело. Мы говорили об открытых отношениях. Мы открыто говорили о сексе в дальнейшей жизни. Я знаю, как мне нравится. Как пожилая женщина, аспекты того, как вы занимаетесь сексом, меняются. Мне очень удобно пользоваться смазками. Нет ничего плохого в том, что мне нужна помощь. Важно общаться".

Сюзанна Ноубл / Фото: dailystar.co.uk

Сюзанна наслаждается сексом трижды в месяц, но уже не так безумно, как было в 40.

Она добавила: "Три раза в месяц – это хорошо. Иногда это еженедельно или раз в две недели. Это не такой оргазм, как у мои 40, но меня это не так беспокоит. У меня нет желания делать какие-то сумасшедшие вещи, которые я делала. Я не имею для этого энтузиазма. Я знаю, что мне нравится, а что нет".

Пара ведет подкаст, где делится своими взглядами и советами о близости в дальнейшей жизни. Хотя Сюзанне по-прежнему нравится секс, она понимает, что он не одинаков для всех.

Она сказала: "Я не говорила об этом, когда была замужем. Чем раньше вы сможете поднять эту тему со своим партнером, тем лучше".

Напомним, 104-женщина раскрыла свои секреты долгой жизни. Она призналась, что каждый вечер выпивает стакан пива или вермута и соблюдает сбалансированную диету.

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