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63-летний мужчина первым в мире прошел по канату через Дунай без страховки (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
738
Время на прочтение
1 мин
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63-летний мужчина первым в мире прошел по канату через Дунай без страховки (фото, видео)

Фото: Index

Акробат пересек реку Дунай с одного берега на другой.

В Будапеште 63-летний венгр и всемирно известный акробат Ласло Симет-младший стал первым в мире, пересекшим Дунай на натянутом канате.

Об этом пишет издание Index.

Муж установил рекорд в субботу, 15 апреля, пройдя по канату диаметром 22 мм с одного на другой берег Дуная, преодолев почти 300 метров на высоте 40 метров, примерно за 20 минут и без всякого страхования.

Фото: Index / ©
Фото: Index

Сам акробат говорил, что больше всего волновался из-за погоды, поскольку в день, когда он должен был идти по канату, прогнозировали дождь.

Свой рекорд мужчина приурочил к церемонии открытия 10 Международной театральной олимпиады и 150-летию со дня основания Будапешта и Всемирного дня цирка.

Мужчина пошел по стопам отца и выступал по всему миру, в частности в известном Cirque du Soleil, и является кавалером Рыцарского креста венгерского ордена "За заслуги".

Напомним, женщина провела 500 дней под землей – что с ней происходило.

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Дата публикации
Просмотры
738
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