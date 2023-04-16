63-летний мужчина первым в мире прошел по канату через Дунай без страховки (фото, видео)

Акробат пересек реку Дунай с одного берега на другой.

В Будапеште 63-летний венгр и всемирно известный акробат Ласло Симет-младший стал первым в мире, пересекшим Дунай на натянутом канате.

Об этом пишет издание Index.

Муж установил рекорд в субботу, 15 апреля, пройдя по канату диаметром 22 мм с одного на другой берег Дуная, преодолев почти 300 метров на высоте 40 метров, примерно за 20 минут и без всякого страхования.

Фото: Index

Сам акробат говорил, что больше всего волновался из-за погоды, поскольку в день, когда он должен был идти по канату, прогнозировали дождь.

Szenzáció: 40 mетер magasan, biztosítás nélkül sétált át a Duna feletti kötélpályán ifj. Simet László!

А в legezetelállító produkciót ezrek figyelték в Dunaparton, ами egyben в Nemzetközi Színházi Olimpia megnyitója is volt. pic.twitter.com/fALrskjos9 — M1 (@M1Hirado) April 16, 2023

Свой рекорд мужчина приурочил к церемонии открытия 10 Международной театральной олимпиады и 150-летию со дня основания Будапешта и Всемирного дня цирка.

Мужчина пошел по стопам отца и выступал по всему миру, в частности в известном Cirque du Soleil, и является кавалером Рыцарского креста венгерского ордена "За заслуги".

Напомним, женщина провела 500 дней под землей – что с ней происходило.

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