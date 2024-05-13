63-летняя бабушка и ее 26-летний муж ждут ребенка – видео

Пара из Джорджии, США, которая стала известна из-за 37-летней разницы в возрасте, объявила, что скоро станет родителями.

63-летняя Шерил МакГрегор и 26-летний Куран Маккейн сообщили радостную новость в TikTok.

Влюбленные продемонстрировали положительный тест на беременность и сказали, что их суррогатная мама беременна.

Счастливая пара танцевала и показала снимки малыша. Они также добавили аудиозапись сердцебиения ребенка.

"Я не могу дождаться, когда мы наконец-то создадим нашу маленькую семью. Я так счастлив. Я стану отцом", — сказал Куран.

История любви Шерил и Курана

Пара познакомилась в 2012 году во время работы в местном заведении быстрого питания. Впоследствии они перестали общаться, но возобновили связь в ноябре в 2020-м. Тогда Маккейн увидел МакГрегор в магазине, где она работала кассиршей. Они стали встречаться. В 2021 году мужчина сделал предложение руки и сердца своей любимой и они поженились в сентябре в том же году.

Шерил МакГрегор и Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

Шерил имеет 7 детей от предыдущих отношений и 17 внуков. Трое ее потомков и семья Курана одобрили этот союз. Пара пыталась забеременеть самостоятельно, но из-за возраста Шерил решила обратиться к суррогатному материнству.

Напомним, 73-летняя женщина вышла замуж за младшего на 34 года любимого. Она не стесняется признаться, что с любимым "занимается сексом больше, чем другие".

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