63-летняя бабушка и ее 26-летний муж ждут ребенка – видео

Вот-вот у пары родится малыш.
Пара из Джорджии, США, которая стала известна из-за 37-летней разницы в возрасте, объявила, что скоро станет родителями.
63-летняя Шерил МакГрегор и 26-летний Куран Маккейн сообщили радостную новость в TikTok.
Влюбленные продемонстрировали положительный тест на беременность и сказали, что их суррогатная мама беременна.
Счастливая пара танцевала и показала снимки малыша. Они также добавили аудиозапись сердцебиения ребенка.
@oliver6060 Это по-настоящему празднует нас startung нашей family @King Quran #fyp #agegap #couplegoals #surrogacy #update #baby #finally #thankgod #love #happiness ♬ original sound — Queen cheryl
"Я не могу дождаться, когда мы наконец-то создадим нашу маленькую семью. Я так счастлив. Я стану отцом", — сказал Куран.
История любви Шерил и Курана
Пара познакомилась в 2012 году во время работы в местном заведении быстрого питания. Впоследствии они перестали общаться, но возобновили связь в ноябре в 2020-м. Тогда Маккейн увидел МакГрегор в магазине, где она работала кассиршей. Они стали встречаться. В 2021 году мужчина сделал предложение руки и сердца своей любимой и они поженились в сентябре в том же году.
Шерил имеет 7 детей от предыдущих отношений и 17 внуков. Трое ее потомков и семья Курана одобрили этот союз. Пара пыталась забеременеть самостоятельно, но из-за возраста Шерил решила обратиться к суррогатному материнству.
Напомним, 73-летняя женщина вышла замуж за младшего на 34 года любимого. Она не стесняется признаться, что с любимым "занимается сексом больше, чем другие".
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