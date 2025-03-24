63-летняя женщина потеряла деньги и едва не разрушила брак ради Энрике Иглесиаса

Фанатка певца потеряла тысячи долларов, веря в роман с кумиром. Муж пытался открыть ей глаза, но она до сих пор не верит в мошенничество.

Интернет-мошенники обманули 63-летнюю женщину из Лос-Анджелеса, США, заставив ее поверить, что она находится в романтических отношениях с испанским музыкантом Энрике Иглесиасом. Ранее в похожей ситуации оказалась 53-летняя француженка, которая развелась с богачом и влюбилась в Брэда Питта.

Как сообщает Oddity Central, Гвадалупе Сепеда является поклонницей Энрике Иглесиаса уже более двух десятилетий, так что когда звезда обратился к ней через социальные сети, она не могла поверить в это. Очевидно, он нашел ее в фанатском онлайн-сообществе, и ей совсем не показалось подозрительным, что мужчина, о котором мечтают миллионы женщин на протяжении почти тридцати лет, выбрал ее для виртуальных отношений.

Их "роман" начался два года назад, и, несмотря на то, что Сепеда была замужем за другим мужчиной, она верила, что однажды выйдет замуж за Иглесиаса. Она планировала развестись с мужем и сбежать с испанской суперзвездой. Но перед тем, как они должны были быть вместе, "Энрике" хотел, чтобы она отправляла ему деньги.

В течение двух лет Гваделупе общалась с "Энрике" и, в конце концов, послала ему несколько тысяч долларов, думая, что ему действительно нужны деньги. Однажды, когда его настойчивость относительно того, чтобы она отправляла ему деньги, стала слишком сильной, она сказала ему, что у нее больше нет работы, но он безжалостно приказал ей украсть деньги у мужа или найти другой источник, если она действительно хочет быть с ним.

Муж женщины узнал о мошенничестве, когда нашел их разговоры в ее телефоне. Только вместо того, чтобы противостоять ей и угрожать уйти, он пытался "открыть" ей глаза. Он пытался объяснить ей, что на самом деле она разговаривает не с Энрике Иглесиасом, а с неким импортером, пытающимся выкачать из нее деньги, но она и слушать об этом не хотела. Даже отслеживание источника сообщений звезды в Нигерии не изменило ее мнение.

Гвадалупе Сепеда с мужем / Фото: скриншот с видео

Муж Гваделупе отнесся с пониманием, несмотря на ее отказ признать очевидное. Он решил пойти на программу Primer Impacto на канале Univisión, чтобы рассказать ее романтическую историю в надежде наконец-то узнать правду. Сегмент стал вирусным, и вскоре весь мир узнал об ее отношениях с мошенником, который выдавал себя за Энрике Иглесиаса.

Шокирует то, что даже после эфира на государственном телевидении Гваделупе все еще не убеждена, что мужчина, с которым она обменивалась сообщениями за последние несколько лет, не является настоящим Энрике Иглесиасом. Ее муж обратился к испанскому певцу с просьбой выйти и объяснить, что это не он разговаривал с женой.

"То, что я чувствую, искреннее. Мой брак заканчивается, потому что я люблю тебя", — сказала Сепеда испанскому певцу.

Хотя Энрике сначала никак не отреагировал на эту необычную историю, недавно он опубликовал сообщение в Instagram, в котором призвал поклонников быть бдительными и доверять только его официальным каналам, чтобы предотвратить подобные мошенничества.

Напомним, фальшивого Брэда Питта, получившего 830 000 евро от француженки, идентифицировали. Он также притворялся Киану Ривзом.

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