63-летняя женщина шокировала сходством с 33-летней дочерью: "Люди не могут отличить" (фото)

63-летняя бабушка рассказала, что ее часто считают сестрой-близнецом дочери, причем люди даже не могут отличить их друг от друга.

Об этом пишет NTK.

Дон Хабшер и ее 33-летняя дочь Шер произвели фурор в Сети благодаря своему чрезвычайному сходству – у них длинные темные волосы, схожие черты и "юношеские" лица.

Дон Хабшер и Шер / Фото: needtoknow.co.uk

"Люди часто говорят, что не могут отличить нас друг от друга", — рассказала Дон, живущая во Флориде, США. "Мы получаем много комментариев, в которых говорится, что мы больше похожи на близняшек, чем на мать и дочь. Они всегда думают, что мы сестры, и удивляются, что мама и дочь могут быть такими похожими, несмотря на то, что их разделяет 30 лет".

Дон Хабшер и Шер / Фото: needtoknow.co.uk

Их сходство стало очевидным, когда Шер стала старше: "Мы начали замечать, насколько мы похожи друг на друга. Хотя мы не всегда это видим сами, кажется, что остальные видят, поэтому мы просто развлекаемся этим. Иногда, когда мы смотрим на общее фото, и такие: "Вау". И бывают случаи, когда я вижу фотографию Шер и поначалу думаю, что это я сама, и наоборот".

Дон Хабшер и Шер / Фото: needtoknow.co.uk

Часто задаваемые вопросы, которые они получают публично — "Вы сестры?", "Какая разница в возрасте?" и "Почему вы одинаковые?".

Напомним, женщина родила ребенка своему родному брату. Она стала суррогатной матерью.

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