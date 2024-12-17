64-летняя женщина похвасталась, что встречается только с молодыми: "Сверстники не успевают в постели"

Она поняла, что такой образ жизни ей идеально подходит и что мужчины любят ее.
64-летняя женщина призналась, что встречается только с молодыми любовниками, потому что мужчины ее возраста не успевают за ней в постели.
Об этом пишет Daily Star.
Синди Галлоп, основательница IfWeRunTheWorld и MakeLoveNotPorn, рассказала, что начала встречаться с молодыми мужчинами "совершенно случайно", но с тех пор поняла, что такой образ жизни идеально ей подходит.
Она объяснила: "Я руководила рекламным агентством в Нью-Йорке, и нас попросили создать бренд для онлайн-знакомств. Я была незамужем и подумала: "Ладно, я должна сделать это по деловым соображениям, почему бы не сделать это по-настоящему?". Синди абсолютно прозрачно указала все, в частности возраст, в своем профиле на сайте знакомств и получила "лавину отзывов, что очень радовало ее самолюбие".
Она обнаружила, что 75% ответов были от мужчин младше ее. Хотя она никогда раньше не думала встречаться с младшими мужчинами, она решила попробовать и с тех пор не оглядывается назад.
Она открыто призналась, что "встречается с молодыми мужчинами для секса", поскольку предпочитает мужчин с "большой выносливостью и очень коротким периодом восстановления", чего, по ее словам, она не находит в мужчинах своего возраста.
В подкасте Пола Брансона We Need To Talk Синди также утверждала, что она является "фантазией каждого молодого парня", заявив, что на сайтах знакомств ее обычно преследуют "мужчины намного моложе".
Объясняя причину своей популярности среди молодых людей, она сказала: "Я была привлекательной взрослой женщиной с карьерой, которая не хотела оседать, не хотела выходить замуж, не хотела иметь детей. Все, что я хотела – это развлечься. И с тех пор я очень счастливо встречаюсь с молодыми мужчинами".
Люди бросились в раздел комментариев, чтобы похвалить Синди за то, что она откровенно рассказала о наслаждении романом с разницей в возрасте, говоря, что они сами делают то же самое или что они действительно хотели бы этого.
Одна женщина призналась, что ей 65 лет, а ее партнеру – 23, а другая поделилась: "Мне 51, а моему парню 25, мне это нравится". Другие отметили, что некоторым молодым мужчинам не хватает выносливости и им нужен более длительный период восстановления. Еще одна женщина выразила желание встречаться с мужчинами на 10 лет моложе, когда ей исполнится 50 лет, а другая написала: "Так держать, девочка, выносливость – это важно".
Напомним, 71-летняя актриса, которую любил Пабло Эскобар, полностью обнажилась и шокировала роскошной фигурой. Фанаты до сих пор без ума от ее внешнего вида.
Читайте также: