65-летняя бабушка посветила роскошной фигурой в топе и поделилась секретом стройности

Австралийская персональная тренерша Лесли Максвелл часто удивляет поклонников соблазнительными снимками своего тела.

Теперь подтянутая 65-летняя бабушка раскрыла секрет своей стройности.

На странице в Instagram женщина, за которой ухаживают сверстники ее внучки, опубликовала новое фото. На фотографии Лесли появилась в черном топе и лосинах, демонстрируя стальной пресс и мускулистые руки.

Лесли Максвелл похвасталась фигурой в топе и лосинах / Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

В сообщении австралийка поделилась с фанами, как она поддерживает свою фигуру.

"Видимо, я думаю о том, что съесть на ужин. На самом деле у меня нет "завтрака, обеда и ужина", а есть несколько приемов пищи в течение дня… Я ем примерно пять или шесть раз в день", — написала она.

Лесли добавила, что поддерживает стабильный уровень сахара в крови плюс употребляет достаточно белка.

"Я ем от 100 до 120 г белка в день, поскольку это помогает увеличивать мышечную массу, а также поддерживать ее. Я заметила, что многие женщины не едят достаточно, чтобы даже поддерживать свои мышцы. И рекомендации по питанию рекомендуют только 50 г для женщин. Тем не менее, саркопения (атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, что приводит к постепенной потере мышечной массы и силы) является возрастным заболеванием у женщин. Следите за своим здоровьем, тренируясь и включив в свой рацион достаточное количество белка. Вы можете сделать себя моложе и сильнее!" – порекомендовала тренерша.

Поклонники бросились комментировать пост:

Прекрасное сообщение. Мой инструктор по фитнесу порекомендовал то же самое

Вам определенно нужно много белка, чтобы поддерживать все эти сексуальные мышцы

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