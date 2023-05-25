65-летняя бабушка в бикини похвасталась плоским животиком и бюстом - видео

Персональная тренер из Австралии Лесли Максвелл снова ошарашила подписчиков в Instagram своей непревзойденной формой.

65-летняя женщина, за которой ухаживают сверстники ее 20-летней внучки, разместила новое видео, где появилась в красочном бикини. В ролике бабушка похвасталась стройной подкачанной фигурой, позируя в комнате. Она продемонстрировала мускулистые руки, упругие пресс и грудь и подтянутые ножки.

В посте она объявила о старте новой программы по похудению.

Фанаты спортсменки из разных точек мира чуть не потеряли дар речи от внешнего вида тренера. В комментариях они оставили ряд сообщений. К слову, пользователи были щедрыми на комплименты.

Совершенство Бога

Красивая и сказочная

Ты мое вдохновение

Напомним, женщина, которая в 74 выглядит 20-летней, рассказала, как всегда оставаться в форме. Она уверена, что возраст не может быть приговором.

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