Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
65-летняя бабушка в бикини похвасталась плоским животиком и бюстом - видео

65-летняя бабушка в бикини похвасталась плоским животиком и бюстом - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3211
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
65-летняя бабушка в бикини похвасталась плоским животиком и бюстом - видео

65-летняя Лесли Максвелл в бикини похвасталась фигурой / Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Женщина продемонстрировала подтянутую фигуру.

Персональная тренер из Австралии Лесли Максвелл снова ошарашила подписчиков в Instagram своей непревзойденной формой.

65-летняя женщина, за которой ухаживают сверстники ее 20-летней внучки, разместила новое видео, где появилась в красочном бикини. В ролике бабушка похвасталась стройной подкачанной фигурой, позируя в комнате. Она продемонстрировала мускулистые руки, упругие пресс и грудь и подтянутые ножки.

В посте она объявила о старте новой программы по похудению.

Фанаты спортсменки из разных точек мира чуть не потеряли дар речи от внешнего вида тренера. В комментариях они оставили ряд сообщений. К слову, пользователи были щедрыми на комплименты.

  • Совершенство Бога
  • Красивая и сказочная
  • Ты мое вдохновение

Напомним, женщина, которая в 74 выглядит 20-летней, рассказала, как всегда оставаться в форме. Она уверена, что возраст не может быть приговором.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3211
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация