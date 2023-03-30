65-летняя женщина шокировала своей фигурой: топ фото и видео бабушки в бикини

Тренерша также поделилась секретами стройности.
Австралийская персональная тренерша Лесли Максвелл не перестает удивлять пользователей своим ошеломляющим видом.
Так, 65-летнюю женщину из Мельбурна нередко путают с сестрой ее 20-летней внучки. Бабушка много времени проводит в спортзале и охотно хвастается перед подписчиками в Instagram результатами тренировок. Фанаты спортсменки делают ей тысячи комплиментов и признаются, что мечтают о такой же фигуре.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотографий и видео Максвелл в бикини.
Лесли – обладательница 30 титулов по фитнесу. Женщина занимается спортом пять раз в неделю.
Бабушка призналась, что у нее больше гантелей, чем сумочек.
Женщина также делилась 6 шагами к молодому телу:
- Забыть о муке и сахаре
- Сказать вредной еде "нет", но раз в неделю можно устроить читмил
- Следить за нормой белка в рационе – около 100 гр в день
- Выполнять три упражнения для тонуса мышц спины, груди и ног
- Устраивать прогулки на свежем воздухе в быстром темпе
- Быть последовательным
Лесли привлекает множество людей в Сети. Более того, на женщину бросают глаз 18-летние парни.
Так, внучка женщины, 19-летняя Тия рассказала, что иногда бабушка создает ей конкуренцию.
"Поскольку для своего возраста она выглядит ошеломляюще, ей действительно уделяется много внимания. Ребятам около 18 лет, что действительно забавно", — поделилась она.
В комментариях пользователи не скупятся на комплименты женщине:
- Восхитительное тело, восхитительная Лесли, вау
- Очень красиво, сексуально, горячо
- Знаешь секрет вечной молодости
- Ты – абсолютная мечта!
Напомним, женщина отрастила свою бороду после 16 лет бритья. В марте в 2022-м она наконец-то выбросила бритву и говорит, что чувствует себя "красивой".
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