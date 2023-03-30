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65-летняя женщина шокировала своей фигурой: топ фото и видео бабушки в бикини

65-летняя женщина шокировала своей фигурой: топ фото и видео бабушки в бикини

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
6319
Время на прочтение
2 мин
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65-летняя женщина шокировала своей фигурой: топ фото и видео бабушки в бикини

Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Тренерша также поделилась секретами стройности.

Австралийская персональная тренерша Лесли Максвелл не перестает удивлять пользователей своим ошеломляющим видом.

Так, 65-летнюю женщину из Мельбурна нередко путают с сестрой ее 20-летней внучки. Бабушка много времени проводит в спортзале и охотно хвастается перед подписчиками в Instagram результатами тренировок. Фанаты спортсменки делают ей тысячи комплиментов и признаются, что мечтают о такой же фигуре.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотографий и видео Максвелл в бикини.

© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Лесли – обладательница 30 титулов по фитнесу. Женщина занимается спортом пять раз в неделю.

Бабушка призналась, что у нее больше гантелей, чем сумочек.

© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Женщина также делилась 6 шагами к молодому телу:

  1. Забыть о муке и сахаре
  2. Сказать вредной еде "нет", но раз в неделю можно устроить читмил
  3. Следить за нормой белка в рационе – около 100 гр в день
  4. Выполнять три упражнения для тонуса мышц спины, груди и ног
  5. Устраивать прогулки на свежем воздухе в быстром темпе
  6. Быть последовательным
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Лесли привлекает множество людей в Сети. Более того, на женщину бросают глаз 18-летние парни.

Так, внучка женщины, 19-летняя Тия рассказала, что иногда бабушка создает ей конкуренцию.

"Поскольку для своего возраста она выглядит ошеломляюще, ей действительно уделяется много внимания. Ребятам около 18 лет, что действительно забавно", — поделилась она.

Лесли и Тия / © instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Лесли и Тия / Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

В комментариях пользователи не скупятся на комплименты женщине:

  • Восхитительное тело, восхитительная Лесли, вау
  • Очень красиво, сексуально, горячо
  • Знаешь секрет вечной молодости
  • Ты – абсолютная мечта!

Напомним, женщина отрастила свою бороду после 16 лет бритья. В марте в 2022-м она наконец-то выбросила бритву и говорит, что чувствует себя "красивой".

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Дата публикации
Просмотры
6319
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