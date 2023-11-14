68-летняя транс-женщина шокировала видом и состоянием здоровья после 200 пластических операций

Американская трансгендерная женщина Моник Аллен, известная в Голливуде как "Гламурная Моник", сделала более 200 пластических операций.

Об этом она рассказала в интервью режиссера-документалиста Мэтта Каллена.

68-летняя женщина откровенно поделилась о последствиях и пожаловалась на состояние здоровья, в частности "мертвую" плоть на ногах, из-за которой ей тяжело ходить.

Моник назвала себя наркозависимой от пластической хирургии. Только на носу она сделала 24 операции, а на груди – 9. Женщина говорит, что теперь она инвалид в результате всех своих операций. Сейчас она раскаивается и больше всего на свете надеется, что ее история послужит примером, как делать не стоит.

Моник Аллен / Фото: instagram.com/the_glamorousmonique

Она имела серьезные проблемы с кровообращением вследствие силикона, мигрировавшего в разные части ее тела.

Государственная служащая, вышедшая на пенсию и живущая в Калифорне, перенесла операцию по изменению пола в 1978 году. После процедуры стоимостью 3800 долларов, Моник не ложилась под нож в течение семи лет. Но в возрасте 29 лет она посетила печально известную дрэг-площадку Queen Mary's в Студио-Сити.

Она объяснила: "Я начала встречаться с некоторыми из этих девушек и хотела, чтобы все было сделано... Меня начали накачивать силиконом. Я слышала ужасные истории об опасности введения силикона в организм, но когда ты так сильно этого хочешь, тебе все равно" .

Одним из работавших с ней хирургов был Джон Браун, которого иногда называли "Мясником Брауном". В конце концов его заключили в тюрьму за непреднамеренное убийство после того, как один из его пациентов умер.

В результате у Моник появилась большая грудь и изгибы вокруг бедер.

Моник Аллен / Фото: instagram.com/the_glamorousmonique

Она вспомнила, как врачи обезболивали пораженную область местным анестетиком, а затем прикрепляли к коже воронку и вкатывали туда токсическое вещество.

"Это очень затягивало, каждый раз, когда у меня появлялось немного денег, я шла туда", — продолжила она. Но на этом все не кончилось. "Думаю, у меня было 24 операции на носу".

Моник Аллен / Фото: instagram.com/the_glamorousmonique

Но через несколько лет силикон начал соскальзывать и приближаться к косточкам. Сейчас она едва может ходить и страдает многими проблемами со здоровьем.

Моник говорит, что замечает много злых взглядов, когда она выходит из дома. Но по-прежнему каждый день наносит на лицо то, что она в шутку называет "клоунским макияжем".

Дважды замужняя Моник сейчас одинока и не хочет снова встречаться, потому что, по ее словам, "большинство мужчин ее возраста мертвы".

Она говорит, что по-прежнему получает много мужского внимания, но не того, какого ей хотелось бы. Она описала одного "сумасшедшего", который преследовал ее: "Я заправляла машину, на мне была длинная юбка. Я подумала: "Он очень близко", но продолжала заправляться, а он засунул голову мне под юбку. Тот же мужчина пошел за мной на следующей день и кричал на улице "хорошая задница, с*ка".

Напомним, татуированная бабушка показала, как выглядела до экстремального перевоплощения. Она начала делать тату около 10 лет назад.

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