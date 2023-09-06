69-летние близняшки ежедневно носят одинаковую одежду и живут в идентичных домах: "Это жутко" (фото)

Сестры-близняшки из Великобритании рассказали, что до сих пор проводят время каждый день вместе и одеваются одинаково в течение 23 лет.

Об этом пишет nypost.com.

Роузи Коулз и Кэти Хеффернан, которым по 69 лет, не только ближайшие соседки, но и ездят на автобусе, гуляют, пьют кофе и ходят в торговый центр вместе — и все это в одинаковых луках.

Близнецы Роузи и Кэти / Фото: SWNS

Даже когда пара отправляется в отпуск, они заботятся о том, чтобы их чемоданы были набиты одинаковыми нарядами, и планируют так одеваться до конца своей жизни.

Хеффернан сравнила это с "быть замужем за кем-то в течение 70 лет", за исключением того, что они "не спорят".

"У нас обоих одинаковые очки. Мы носим одинаковые прически", — сказала Кэти, отметив, что у них даже пижамы одинаковые.

Близнецы Роузи и Кэти / Фото: SWNS

По ее словам, незнакомцы останавливают пару, чтобы сфотографироваться, и людям часто трудно отличить, кто есть кто.

"Мы очень похожи. Это жутко", — сказала Коулз.

Близнецы Роузи и Кэти / Фото: SWNS

В детстве сестры часто носили одну и ту же одежду, но этому пришел конец, когда они вышли замуж в 70-х годах и больше не жили поблизости.

Близнецы Роузи и Кэти / Фото: SWNS

Но когда они обе развелись со своими мужьями в 2000 году, у них появилась возможность сблизиться друг с другом, что привело к созданию одинакового гардероба.

Близнецы Роузи и Кэти / Фото: SWNS

В 2012 году сестры, более десяти лет вместе работавшие в клининговом бизнесе, стали ближайшими соседками.

"Сейчас у нас абсолютно одинаковые дома с одинаковой планировкой и одинаковой серой цветовой гаммой", — сказала Хеффернан.

Близнецы Роузи и Кэти / Фото: SWNS

В гардеробе близняшек более 50 предметов одежды, среди которых те же джинсы, длинные платья и пальто. Но их любимая одежда — платья в стиле 50-х.

"У нас так много одежды", — сказала Хеффернан, которая призналась, что на днях потратила более 700 долларов на три платья. "Мы всегда идем в магазин и покупаем то, что нам нравится".

Близнецы Роузи и Кэти / Фото: SWNS

Они "не могут не покупать" новую одежду перед особым случаем или общим вечером, добавила она: "Шкаф набит полностью".

Близнецы Роузи и Кэти / Фото: SWNS

Напомним, женщина с расстройством множественной личности откровенно рассказала о своей жизни. Она имеет 93 альтера.

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