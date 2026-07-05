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69-летний Дэн Райан из США установил рекорд, сдав более 113 литров цельной крови. Это примерно равно объему 344 банок «Кока-Колы».

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Благодаря своей многолетней донорской деятельности мужчина официально стал рекордсменом по наибольшему количеству сданной цельной крови среди мужчин. Рекорд был зафиксирован 24 июня в 2025 году в городе Мальта, штат Нью-Йорк.

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Для сравнения, в организме взрослого человека в среднем содержится от 4,5 до 5,6 литра крови.

Впервые Дэн стал донором еще в 1980 году. На этот шаг его вдохновил покойный брат, который давно регулярно сдавал кровь.

В интервью представителям Книги рекордов Гиннеса Дэн рассказал:

"Мой брат, который был постоянным донором, и я работали в одном здании, и когда там проводили акцию по сбору крови, он попросил меня попробовать и объяснил, как это помогает другим и что когда-то я сам могу оказаться среди нуждающихся в помощи. Ему понадобилось несколько недель, но в конце концов я согласился и сказал "да".

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Дэн Райан в молодости / © Guinness World Records

До этого момента мужчина даже не задумывался о донорстве, поскольку с детства боялся игл.

«Добавлю, что кроме объяснений он еще и назвал меня трусом и бросил мне вызов», — пошутил он. «Видимо, если это помогает – почему бы и нет?».

Вспоминая свою первую донацию, Дэн признался:

«Сотрудники Красного Креста были отличными, они делают все возможное, чтобы развеять любые опасения. Я помню, как у меня забилось сердце, когда они собирались ввести иглу в руку. Но, как и во многих других случаях, страх перед неизвестным оказался гораздо хуже самой донации».

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После этого Дэн начал регулярно сдавать кровь и не прекращал этого в течение десятилетий. За последние 46 лет ему только раз пришлось сделать трехлетний перерыв — из-за курса лечения препаратами от малярии.

Американский Красный Крест, являющийся крупнейшим банком крови в мире, отмечает своих постоянных доноров специальными значками, вручая их за достижение новых рубежей.

По состоянию на май 2026 года Дэн уже получил 32 таких награды.

«Длительное время я просто хранил их в ящике», — объяснил он. «Однако около 15 лет назад я начал заниматься столярством как хобби, так что сделал для них рамку. Не знаю, как долго я смогу еще сдавать кровь, но поскольку планирую делать это, пока смогу, я сделал рамку достаточно большой, чтобы в ней поместилось 40 значков».

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Рамка с наградами донора / © Guinness World Records

Если мужчина и дальше будет регулярно сдавать кровь, то незадолго до своего 80-летия он сможет достичь отметки в 151 литр.

Говоря о том, что мотивирует его продолжать донорство, Дэн отметил:

«Мне хочется верить, что мои пожертвования помогают другим, кто в этом нуждается. Я знал нескольких людей, которые перенесли операции, в частности, моего отца, которому сделали операцию на открытом сердце. Я также считаю, что мои пожертвования и эта награда принадлежат не только мне, но и моему брату, ведь без него ничего из этого не произошло», - добавил он.

Получение титула рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Дэн назвал «невероятным».

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«Я даже не знал, что существует рекорд по количеству донаций цельной крови, пока случайно не наткнулся на эту информацию, ища что-то другое».

Дэн Райан / © Guinness World Records

После того, как мужчина понял, что уже превзошел действующий на тот момент рекорд, он решил подать официальную заявку.

Предыдущее достижение — 241 донация — принадлежало индейцу Паритошу Багае, установившему его 20 февраля в 2024 году.

"Узнав, что я установил этот рекорд, я с гордостью могу сказать, что моя 20-летняя внучка теперь хочет стать донором", - рассказал Дэн. «Кто знает? Возможно, когда-нибудь именно она установит рекорд среди женщин-доноров».

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Напомним, необычный кот с 28 пальцами на лапах попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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