69-летний пенсионер за сутки выпил в 120 пабах — фото, подробности

Пенсионер побил рекорд по количеству пабов, посещенных индивидуально за 24 часа – 120.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

69-летний Дэвид Кларксон (Великобритания), уже более 40 лет называющий Австралию своим домом, побил предыдущий рекорд в 99 посещений, принадлежавший Гарри Кооросу и Джейку Лойтертону (Австралия).

Попытка Дэвида также прошла в Сиднее, Австралия, когда он посещал пабы в этом районе. Бухгалтер на пенсии, называющий себя лордом, говорит, что его жизнь – это просто "путешествия, выпивка и электронные таблицы". Его прошлая профессия помогла ему спланировать свой рекордный маршрут, при этом он использовал смесь данных о лицензиях, сводные таблицы и Google Maps.

Дэвид говорит, что попытался установить этот рекорд, поскольку имеет опыт в этой сфере, а также потому, что в Сиднее так много интересных пабов, которые могли бы сделать это интересным опытом.

Пенсионер за сутки посетил 120 пабов / Фото: guinnessworldrecords.com

Он заселился в гостиницу сразу после трех утра и после короткого сна поднялся в 7, чтобы подготовиться. Его официальная попытка началась в четверг, 11 апреля, в полдень с выпивки в отеле Captain Cook. Затем Дэвид пешком посетил каждый из 120 пабов.

Каждый визит должен содержать оплаченную транзакцию за напиток (безалкогольный или алкогольный), а также минимум 125 мл выпитой жидкости.

Дэвид отмечает, что за 24 часа он выпивал 20 литров жидкости. В основном это были безалкогольные напитки и соки. Чтобы помочь ему вести учет пабов, которые он посещал, Дэвид набрал группу друзей, выступавших в роли свидетелей и сопровождавших его в каждом пабе, а его журнал был подписан персоналом каждого паба.

В следующую пятницу в полдень он посетил свой последний паб – Sussex Garden Bar, менее чем в километре от того места, где он начинал.

Пенсионер за сутки посетил 120 пабов / Фото: guinnessworldrecords.com

После установления рекорда Дэвиду больше не пришлось сдерживать себя в выпивке и он заказал себе полную заслуженную пинту пива.

Напомним, мужчина продержал включенную газонокосилку на подбородке в течение 9 минут. Это уже вторая его попытка к осуществлению мечты.

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