7-летний мальчик ходит в школу в одежде для девочек: какой была реакция (фото)

Семилетний мальчик начал "экспериментировать" с одеждой для девочек и теперь даже носит в школу юбки.

Об этом пишет Daily Record.

Тео Истон впервые начал носить одежду для девочек дома в прошлом году и сказал своей маме Мэрион, что хотел бы надеть сарафан в школу, когда вернется после летних каникул в этом году.

Когда на нем был официальный передник, носки до колен, броги и рубашка-поло для девочек с алым воротником и пышными плечами, Тео получил похвалу со всех сторон в начальной школе Хиллтоп в Эйрдре, Северный Ланаркшир, Шотландия.

Тео Истон / Фото: dailyrecord.co.uk

39-летняя Мэрион сказала: "Тео носил одежду для девочек вне школы более года. Он играл со своими друзьями в одежде как для девочек, так и для мальчиков. На самом деле это просто зависит от того, как он себя чувствует каждый день. Он грубый и неуклюжий мальчик. Он играет в Лего и любит армейские игры. Он идентифицирует себя как мальчик, но он просто не чувствует себя комфортно в мальчишеской одежде. Я не знаю, станет ли это постоянным занятием или нет. Ему всего семь лет, поэтому он все еще экспериментирует".

Тео Истон с мамой / Фото: dailyrecord.co.uk

Мэрион, мать двоих детей, надеется, что смелые действия Тео помогут другим молодым людям чувствовать себя в безопасности и свободно выражать свое мнение. Она добавила: "Первый день Тео в женской форме прошел отлично. На прошлой неделе он сказал одноклассникам, что собирается сделать это, и один из его друзей сказал: "Мы все равно будем любить тебя, что бы ты ни надел, Тео. Он сказал, что чувствовал себя отлично, когда играл в переднике на перемене и во время обеда. Он не чувствовал никакой разницы. Школа оказала ему невероятную поддержку. Он сказал, что его учительница даже сказала ему, что ей нравится его одежда. Улыбка на его лице, когда он вышел из школы в тот день, по сути, сказала мне все. Он такой вдохновляющий и такой смелый. Я знаю, что приняла правильное решение, позволив ему сделать этот выбор".

Тео Истон / Фото: dailyrecord.co.uk

Но Мэрион объяснила, что, несмотря на то, что друзья Тео и школа делают все возможное, чтобы помочь ей поддержать Тео, пользователи TikTok предупредили ее, что она попадет в ад за то, что позволила своему сыну одеваться как девочка.

Она добавила: "Я создала TikTok о Тео, и люди говорили: "Ты попадешь прямо в ад, если разрешишь своему сыну сделать это". Я достаточно либеральный человек, поэтому для меня это было очень тяжело. Я знаю, что Тео всего семь лет, но он хочет свободы быть тем, кем он хочет быть. Для меня это так просто. Он просто счастливый маленький мальчик, ценящий любовь, доброту и принятие. Одежда, которую он носит, не должна определять, кем она является как личность. Я думаю, что это позитивная история и хочу, чтобы люди ее услышали".

Тео Истон / Фото: dailyrecord.co.uk

Мэрион сказала, что она не уверена, какое будущее ждет Тео по поводу его гендерной идентичности, но сейчас она сосредоточена на том, чтобы видеть своего сына счастливым.

Женщина добавила, что надеется, что история Тео поможет другим родителям слушать своих детей и уважать их индивидуальность.

Тео Истон / Фото: dailyrecord.co.uk

"Плохая реклама гендерных ролей и норм отталкивает людей. Я надеюсь, что Тео сможет показать всем, что быть тем, кем вы хотите, это нормально. Я надеюсь, что родители смогут увереннее прислушиваться к тому, кто их дети. Тео не говорит, что безусловно меняет пол только потому, что надел платье. Он говорит, что с ним все хорошо, ему комфортно, и он счастлив", — добавила она.

Напомним, известная телеведущая дала ребенку имя-название наркотика. Она объяснила свой выбор.

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